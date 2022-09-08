Kılıçdaroğlu: "Bu topraklarda kucaklaşmayı öğrenmeliyiz" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Bu topraklarda kucaklaşmayı öğrenmeliyiz"

08.09.2022 12:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları" toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları" toplantısında konuştu.(1)

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Bu topraklarda kucaklaşmayı öğrenmeliyiz' - Son Dakika

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