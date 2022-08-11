CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin kadın kolları yöneticilerini kabulünde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin kadın kolları yöneticilerini kabulünde konuştu Açıklaması

11.08.2022 15:47
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin kadın kolları yöneticilerini kabulünde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Sosyal devlet olmanın yükümlülüğünü yerine getireceğiz. Böylece gençler ve kadınlar zamanı gelince emeklilik haklarına kavuşacak." ifadelerini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, göreve gelişinin ikinci yıl dönümünde yönetim kurulu üyeleriyle Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, yıllık çalışma raporunu sundu.

İki yılın değerlendirmesini dinleyen Kılıçdaroğlu, ev kadınlarına daha çok ulaşılmasını istedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kırsalda yaptığınız ziyaretlerde şunu anlatın, kırsal boşalıyor, gençler kaçıyor. Kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Sosyal devlet olmanın yükümlülüğünü yerine getireceğiz. Böylece gençler ve kadınlar zamanı gelince emeklilik haklarına kavuşacak. Bir diğer önemli konu ise istihdam. Yerel yönetimlerimizin yaptığı gibi yoksul mahallelerde kreş açacağız. Biliyoruz ki kreş evdeki kadını da kent kültürü ile buluşturacak. Kadın çocuğunu güvenli bir ortama bırakacak ve çalışma hayatına katılacak. Kreşlerde çocuklar Atatürk'ü öğrenecek, şiirler ezberleyecek. Farklı çevrelerden çocukların bir araya geldiği ortamlarda, aileleri de zaman zaman buluşturarak dönüşüm sağlayacağız."

Aile Destekleri Sigortası (ADS) kapsamında aile hekimlerinin olduğu her yerde, Sosyal Hizmet Uzmanları da istihdam edeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu uzmanların yüzde 90'ının da kadın olacağını bildirdi.

Yoksul aileleri yakın takibe alacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu uzmanlar yeni doğum yapan kadını, çocuğu okula başlayan kadını bize raporlayacaklar ve ailenin aldığı devlet desteği buna göre artacak. Kadınlara istihdam yaratacağız, böylece herkes sosyal güvence altında olacak, huzur içinde yaşayacak. Hiçbir kadını erkeğe muhtaç etmeyeceğiz. ADS projemizin bir hayal olmadığını, gerçekleştirdiğimizde yoksulluğu nasıl bitireceğimizi anlatın. ADS sayesinde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek."

Çalışmaları hakkında bilgi veren Aylin Nazlıaka da ADS kapsamında 1 milyon 168 bin 787 hanenin ziyaret edildiğini, YaşamHak projesi kapsamında ise 10 binden fazla kadının hayatına dokunulduğunu bildirdi.

"Ana hedefimiz, partimizi iktidara taşımak." ifadesini kullanan Nazlıaka, toplantı sonunda Kılıçdaroğlu'na, karikatürist Cemal Nadir tarafından 1944'te yapılan ve İkinci Dünya Savaşı sırasında barışa özlemi anlatan karikatürü hediye etti.

İkinci yıl dönümü nedeniyle Kılıçdaroğlu, Kadın Kolları MYK üyeleri ile pasta kesti.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Aylin Nazlıaka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin kadın kolları yöneticilerini kabulünde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin kadın kolları yöneticilerini kabulünde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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