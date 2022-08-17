CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na pankart şoku - Son Dakika
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na pankart şoku

17.08.2022 19:35
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na pankart şoku

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşma yaptığı alana asılan "Bay Kemal Yalova Belediyesi'nden çalınan 23 milyon lira nerede?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşma yaptığı alana asılan "Bay Kemal Yalova Belediyesi'nden çalınan 23 milyon lira nerede?" pankartı ile şok yaşadı. Pankart CHP Lideri konuşması sırasında öfkeli partililer tarafından binadan söküldü.

CHP Grup Toplantısı için Yalova'ya gelen Kılıçdaroğlu, Yalova merkezde vatandaşlarla bir araya geldi. Kurtuluş Parkı önünde banka çıkan Kılıçdaroğlu, burada konuşma gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında sol çaprazındaki binaya asılan pankart ortalığı karıştırdı. Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması çerçevesinde kaybolan yaklaşık 23 milyon lirayı atıfta bulunulan pankart partililer tarafından söküldü. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal Yalova Belediyesi'nden çalınan 23 milyon lira nerede?" yazılı pankartla ilgili şöyle konuştu:

"Bay Kemal her kuruşun hesabını verir. Bu korkunun eseridir arkadaşlar. Hiç kimse unutmasın geliyor gelmekte olan. Bu ülkede adalet istiyor musunuz? Bize katılacaksınız. Bu ülkede demokrasi istiyor musunuz? Bize katılacaksınız. Bu ülkede hükümetin topladığı vergilerin hesabının millete verilmesini istiyor musunuz? Biz oy atacaksınız. Bu ülkede hak, hukuk adalet olsun istiyor musun bize katılacaksınız, beraber yürüyeceğiz."

(Erhan Erdoğan/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na pankart şoku - Son Dakika

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