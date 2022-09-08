Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kraliçe 2. Elizabeth İçin Taziye Mesajı: "Değerli Devlet İnsanını Saygıyla Anıyor, Kraliyet Ailesi ile Birleşik Krallık... - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kraliçe 2. Elizabeth İçin Taziye Mesajı: "Değerli Devlet İnsanını Saygıyla Anıyor, Kraliyet Ailesi ile Birleşik Krallık...

08.09.2022 23:04
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kraliçe 2. Elizabeth İçin Taziye Mesajı: "Değerli Devlet İnsanını Saygıyla Anıyor, Kraliyet Ailesi ile Birleşik Krallık...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Yaşamının son gününe kadar çalışan, nice tarih olayına ve dünyadaki değişimlere tanık olan değerli devlet insanını saygıyla anıyor, Kraliyet Ailesi ile Birleşik Krallık halkına başsağlığı diliyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Yaşamının son gününe kadar çalışan, nice tarih olayına ve dünyadaki değişimlere tanık olan değerli devlet insanını saygıyla anıyor, Kraliyet Ailesi ile Birleşik Krallık halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabında bugün bir taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun, Türkçe ve İngilizce olarak yayınladığı mesaj şöyle:

"Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Yaşamının son gününe kadar çalışan, nice tarih olayına ve dünyadaki değişimlere tanık olan değerli devlet insanını saygıyla anıyor, Kraliyet Ailesi ile Birleşik Krallık halkına başsağlığı diliyorum."

"It is with sadness that I learned the passing away of Queen Elizabeth II. I commemorate this outstanding person of state and duty, who witnessed many historical events and transformations worldwide and worked until the last days of her life. I extend my condolences to the Royal Family and the people of the United Kingdom."

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kraliçe 2. Elizabeth İçin Taziye Mesajı: 'Değerli Devlet İnsanını Saygıyla Anıyor, Kraliyet Ailesi ile Birleşik Krallık... - Son Dakika

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