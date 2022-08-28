Kılıçdaroğlu: Bu Urları, Tefecileri, Simsarları, Çantacıları Temizlemeden; Yani Devlete Nefes Aldırmadan Milletin de Nefes Alamayacağını Biliyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcıların borsada dolandırıldığı iddiasına ilişkin, "Borsada küçük yatırımcı sadece SPK'nın yolsuzluk mekanizmasıyla soyulmadı. İçeriden bilgi alarak, manipülasyonla küçük yatırımcıyı soyan çeteler var… Bu urları, tefecileri, simsarları, çantacıları temizlemeden; yani devlete nefes aldırmadan milletin de nefes alamayacağını biliyorum. Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcıların borsada dolandırıldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"BORSADA KÜÇÜK YATIRIMCI SADECE SPK'NIN YOLSUZLUK MEKANİZMASIYLA SOYULMADI"

"Borsada dolandırılan küçük yatırımcının uğradığı zararın telafisi meselesini açayım. Muteber borsa sermayedarlarını hariç tutarak, beni asıl ilgilendiren meseleye geliyorum. Borsada küçük yatırımcı sadece SPK'nın yolsuzluk mekanizmasıyla soyulmadı. İçeriden bilgi alarak, manipülasyonla küçük yatırımcıyı soyan çeteler var. Bunu hisse grafiklerinden de çok net izliyorum. Örneklerini TCMB faiz kararlarında ve sosyal medyada çıkartılan bazı dedikodular sürecinde de gördüm, notlarımı aldım.

"EKONOMİ DERKEN, SADECE İLK 100 GÜNLÜK PLANLAR VS. İLE BU ÜLKENİN TOPARLANMAYACAĞINI BİLİYORUM"

SPK ve Borsa İstanbul, bu konudaki şikayetleri görmezden geliyor. Nedenini biliyoruz... Buradan kimlerin nemalandığını da iktidar değişikliğinden sonra ortaya çıkaracağız. Dolayısıyla ekonomi derken, sadece ilk 100 günlük planlar vs. ile bu ülkenin toparlanmayacağını biliyorum.

"DEVLETİN NEFES BORULARINA YAPIŞMIŞ MİKROPLARIN HEPSİNİ TEMİZLEYECEĞİM"

Bu urları, tefecileri, simsarları, çantacıları temizlemeden; yani devlete nefes aldırmadan milletin de nefes alamayacağını biliyorum. Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim. Dolandırılan küçük yatırımcıların zararlarının telafisi, bu mikropların ve beslediklerinin parası ile telafi edilecek. Konunun bu boyutunu da uzun zamandır takip ediyorum, kimse merak etmesin."

Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabında, 24 Ağustos'ta "Saray da sureti haktan görünenler de iyi dinlesin" mesajıyla yayınladığı videosunu alıntılamış ve "Milletin parasını çalan herkes benim için aynıdır demiştim. Bizden yana, onlardan yana tefeci yok, hepsi millet düşmanı. Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek. Bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez. Kimden yana olursa olsunlar, milletten yana değiller" paylaşımını yapmıştı.