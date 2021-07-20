CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kurban Bayramı'nı ailesiyle beraber Ankara dışında geçiren Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bayramı kutladı.

Aile fotoğrafı paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Yine bir bayramda ailecek buluştuk. Selvi Hanım ile bu dünyadaki en büyük servetimiz ailemizdir. Ailenize sarılın, gerisini de hiç dert etmeyin. Her şey çözülecek, her şey çok daha güzel olacak. İyi bayramlar Türkiye." ifadelerini kullandı.