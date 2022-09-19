Kılıçdaroğlu, Malatya'da Kanaat Önderleri Toplantısına Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK toplantısına katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Malatya'da bir dizi programa katıldı. İlk olarak Malatya'da basına kapalı olarak düzenlenen Kanaat Önderleri toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, daha sonra gazilerle buluştu. Gazilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, son olarak, CHP Malatya İl Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılışında konuştu.
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