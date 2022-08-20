Kılıçdaroğlu: "Bugün Art Arda Gelen Acı Haberler Yüreğimizi Yaktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mardin'in Derik ilçesinde yaşanan kazaya ilişkin, "Bugün art arda gelen acı haberler yüreğimizi yaktı. Mardin'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden kazaya ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şu mesajı verdi:
"Bugün art arda gelen acı haberler yüreğimizi yaktı. Mardin'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
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