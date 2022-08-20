Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: 'Bugün Art Arda Gelen Acı Haberler Yüreğimizi Yaktı. - Son Dakika

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