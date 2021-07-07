Üye Girişi
Kılıçdaroğlu: "Şehitler bizim için baş tacıdır" - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Şehitler bizim için baş tacıdır"

07.07.2021 18:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni, olgun ve halka hesap veren bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyoruz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni, olgun ve halka hesap veren bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Yerel yönetimlerden başladık ve biz bunu büyüteceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret etti, daha sonra bir otelde basına kapalı düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşması" ve "İş İnsanları Buluşması" etkinliklerine katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin "Mersin Tek Noktadan Çözüm Merkezi" sloganıyla geliştirdiği Mersin Teksin programının CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'nde düzenlenen lansmanına katılan Kılıçdaroğlu, buradaki konuşmasında, CHP'li belediyelerin çalışmalarını anlattı.

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanları döneminde halka yapılan yardımların arttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Mersin'e baktığınızda bir turizm, tarım, sanayi, ulaşım, deniz kenti, her şey var burada. Dolayısıyla 21. yüzyılın dünyasında belediye başkanları yarışma içine girerler. O yarışta kim ipi göğüslerse hem belde halkına hizmet etmiş olacak hem kentini dünyaya tanıtmış olacak. Şimdi bu olanağı sağlayan dijital ortam var, teknoloji var. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu olanaktan yararlandı. Belediyeyle ilgili sorunun mu, şikayetin mi, ihtiyacın mı var, süratle iletebilirsin. Doğrudan belediye başkanı ve ekibi sorunu en kısa sürede öğrenecek ve çözümü de en kısa sürede yerine getirmeye çalışacak."

Kılıçdaroğlu, belediyelerin hizmetleri sırasında ayrım yapmamasını isteyerek, Vahap Seçer'e de hizmetlerinde dolayı teşekkür etti.

Etkinliğin asıl öznesinin, hizmet yapan bir belediye başkanının halka hesap vermesi olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim. Harcadığınız her kuruş sizin paranız değil, halkın parası. Dolayısıyla harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Yeni, olgun ve halka hesap veren bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Yerel yönetimlerden başladık ve biz bunu büyüteceğiz. Türkiye'de herkesin huzur içerisinde evinde oturduğu, televizyonunu seyrettiği, sokaklarına çıktığı, sinemasına ve tiyatrosuna gittiği, caddelerinde, parklarında rahatlıkla gezip, oturabildiği, rahatlıkla şakalaşabildiği, gelecek endişesi taşımayan yeni bir siyaset anlayışını, yeni bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Yerel yönetimde başladık ve bunu sürdüreceğiz."

"Şehitler bizim için baş tacıdır"

Kılıçdaroğlu, bugün Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye'den açılan ateş sonucu Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın şehit düştüğünü anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, Mardin Kızıltepe'den bir şehidimiz var. Şehitler bizim için baş tacıdır. Bir şehit olduğunda hepimizin yüreğine bir sızı düşer. Terörün bittiği, aydınlık bir Türkiye'yi, 84 milyonun huzur içerisinde yaşadığı bir Türkiye'yi istiyoruz ve bu Türkiye'yi inşa etmek için mücadele ediyoruz. Ben ve arkadaşlarımın hiçbir bireysel tercihi ya da beklentisi yok. Tek beklentimiz bu ülkede herkesin huzur içerisinde yaşaması. Her annenin, babanın, çocuğun huzur içerisinde yaşaması. En büyük arzumuz bu ve biz bunu yapmaya talibiz. Yapılmayanı yapmaya talibiz. Hesap verilmeyen ortamda hesap vermeye hazırız ve talibiz."

İktidara geldiklerinde, vatandaşın her türlü sorusuna yanıt vereceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"128 milyar dolar nereye gitti?' sorusu hala askıda ama biz 128 milyar doları vatandaşın sormasını değil bize şu soruyu iktidara geldiğimizde sormalarını isteriz ve sorduklarında yanıtını veririz. 'Şurada 1 kuruş, 10 lira, 100 lira vardı, bunu nereye harcadınız?' sorusunu başımızın üstünde kabul edeceğiz ve her sorunun yanıtını alnımızın akıyla vereceğiz. Yeni, ahlaklı siyaset budur ve biz bunu yapmaya talibiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de uygulamayla ilgili bilgi verdi.

Sunuculuğunu, program sunucusu Simge Fıstıkoğlu ile radyo programcısı Bay J'nin yaptığı programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.

Kılıçdaroğlu: Şehitler bizim için baş tacıdır
Kılıçdaroğlu: Şehitler bizim için baş tacıdır
Kılıçdaroğlu: Şehitler bizim için baş tacıdır
Kılıçdaroğlu: Şehitler bizim için baş tacıdır
Kılıçdaroğlu: Şehitler bizim için baş tacıdır
Kılıçdaroğlu: Şehitler bizim için baş tacıdır
Kılıçdaroğlu: Şehitler bizim için baş tacıdır
Kılıçdaroğlu: Şehitler bizim için baş tacıdır
Kılıçdaroğlu: Şehitler bizim için baş tacıdır

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Şehitler bizim için baş tacıdır' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı 01:02 EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi 23:48 Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PSV, hazırlık maçında 10 gol attı 23:21 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PSV, hazırlık maçında 10 gol attı
Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi 23:02 Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi "gürültü" çıktı Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz 22:07 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz Akbank 21:41 Akbank "teknik sorunu" kısmen çözdü! ATM'leri yeniden hizmet vermeye başladı
Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı 20:53 Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, 20:18 Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, "Artık biraz da böyle" diyerek son halini paylaştı

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Koronavirüs geçirenlere 2. doz hakkı verildi, randevular açıldı Koronavirüs geçirenlere 2. doz hakkı verildi, randevular açıldı         
01:04
EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde Danimarka'yı eleyen İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde Danimarka'yı eleyen İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu         
00:34
Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı         
23:27
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı         
23:13
4. Yargı Paketi'nin birinci bölümü TBMM'de kabul edildi! Boşandığı eşine eziyet eden asıl şimdi yandı 4. Yargı Paketi'nin birinci bölümü TBMM'de kabul edildi! Boşandığı eşine eziyet eden asıl şimdi yandı         
22:24
Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu         
22:06
16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü         
21:37
Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek         
20:40
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü         
18:58
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 01:35:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu: "Şehitler bizim için baş tacıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement