Mansur Yavaş'tan sonra Kemal Kılıçdaroğlu da adaylık için aynı sözleri söyledi: Altılı masanın kararına saygı duyarız - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan sonra Kemal Kılıçdaroğlu da adaylık için aynı sözleri söyledi: Altılı masanın kararına saygı duyarız

09.12.2022 10:07

İsmi Cumhurbaşkanı adaylığı için anılan Mansur Yavaş'ın "6'lı masa ne derse ona uyacağız." şeklindeki sözlerinden sonra Kılıçdaroğlu da aynı ifadeleri kullandı. CHP lideri, "Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan altılı masadır. Altılı masa nasıl karar verirse, biz o karara saygı duyarız" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Karar TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP lideri adaylık sorusuna, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın geçtiğimiz günlerde kullandığı ifadelerin aynısıyla karşılık verdi. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan altılı masadır. Altılı masa nasıl karar verirse, biz o karara saygı duyarız." dedi.

"ADAY ALTILI MASADAN BİRİ OLABİLİR"

CHP lideri "Aday 6'lı masadan biri olabilir mi?" sorusuna karşı ise dikkat çeken bir ifade kullandı. "Aday elbette 6'lı masadan olabilir" diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Seçimden sonra seçilecek cumhurbaşkanının altılı masayı da götürmesi lazım. Evet yani bu da bir başka şey. Şimdi 6 lider bir aradayız. Türkiye'nin temel konularında kararlar alacağız ve bu kararları nasıl alacağız? Dolayısıyla biz bugün tartışıyoruz, ediyoruz, konuşuyoruz uygar bir biçimde, uygar insanları olarak. Yanlışımız varsa söylüyoruz, eksiğimiz varsa ifade ediyoruz.

"6'LI MASA NE KARAR VERİRSE ONA UYACAĞIZ"

Her birimiz bir liderin söylemlerinden, en azından kendimize göre bir pay çıkarıyoruz. Dolayısıyla daha sağlıklı bir zeminde oturuyoruz, konuşuyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayını belirledikten sonra eğer liderlerle uyum gibi bir sorun çıkarsa o başka bir felakete yol açar. Hepimiz de bunun farkındayız. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan altılı masadır. Altılı masa nasıl karar verirse, biz o karara saygı duyarız."

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Kemal Kılıçdaroğlu, MHP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'tan sonra Kemal Kılıçdaroğlu da adaylık için aynı sözleri söyledi: Altılı masanın kararına saygı duyarız - Son Dakika


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