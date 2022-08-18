Kılıçdaroğlu: Çözmemiz Gereken Oldukça Birikmiş Sorunu Var Milletimizin. Çözeceğiz - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Çözmemiz Gereken Oldukça Birikmiş Sorunu Var Milletimizin. Çözeceğiz

18.08.2022 21:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP’den istifa ederek CHP’ye katılan Hilmi Aslan’ın bugünkü üye katılım töreninde yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir video paylaştı ve “Hepimizin dertleri aynı olunca, farklı siyasal eğilimde olmak veya olmamak sadece teferruat oluyor. Çözmemiz gereken oldukça birikmiş sorunu var milletimizin. Çözeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP'den istifa ederek CHP'ye katılan Hilmi Aslan'ın bugünkü üye katılım töreninde yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir video paylaştı ve "Hepimizin dertleri aynı olunca, farklı siyasal eğilimde olmak veya olmamak sadece teferruat oluyor. Çözmemiz gereken oldukça birikmiş sorunu var milletimizin. Çözeceğiz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında, MHP'den istifa ederek CHP'ye katılan Hilmi Aslan'ın, partisinin bugün Ankara'da düzenlediği üye katılım töreninde yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun "Hepimizin dertleri aynı olunca, farklı siyasal eğilimde olmak veya olmamak sadece teferruat oluyor. Çözmemiz gereken oldukça birikmiş sorunu var milletimizin. Çözeceğiz" diyerek paylaştığı videoda Hilmi Aslan'ın şu sözlerine yer verildi:

"İş makinesi operatörüyüm ama şu anda 7 aydan beri çalışamıyorum, işsizim. Hastaneye gidiyorum, eşim şeker hastası, kızım engelli, tedavi ettiremiyorum. Çünkü sağlık güvencem yok. Yeşil kart çıkaracağım, diyor ki 'Sağlık sigortan yok, borcun var, borcunu öde'. Nasıl ödeyeceğim? Çalacak mıyım, çırpacak mıyım? Ne ile ödeyeceğim?  Eşimin ilacına 350 lira para istedi, alamadım. Artık Genel Başkan'ım, ben diyorum ki bitirelim bu işi. Gel başımıza, hep beraber yürüyelim diyorum.

Mülteci sorunu; elin Afgan'ı geliyor, Suriyelisi geliyor, benden önce ilk sırada tedavi oluyor. Hastanede özel yatağı var. Özel muayenehanesi var. Ama ben eşimi götürüyorum, giremiyorum. Niye kendi vatanımda, kendi toprağımda kendim tedavi göremiyorum? Ben, 7 aydan beri ev kirası veremiyorum. Kızım tedavi olacak, ilaçlarını alamıyorum. Ben, MHP'de üyeyim. Bugün de istifamı sunmaya geldim. Herkes de görsün.

2007'de kuzenimi şehit verdim. Askerimiz, polisimiz niye ölsün artık, Suriye'ye gidip niye savaşsın? Onlar kendi toprakları için savaşsın. Biz de kendi toprağımız, kendimiz için savaşalım. Ben, bunu istiyorum Sayın Genel Başkan'ım. Seni de bir cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum. Hepinizi saygı, sevgi ile selamlıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bunu da yırtıp atıyorum, MHP'den de istifamı veriyorum."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Çözmemiz Gereken Oldukça Birikmiş Sorunu Var Milletimizin. Çözeceğiz - Son Dakika

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