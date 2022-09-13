CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sordu: Sen bunları sayıyla mı buldun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Bakan Özer'in öğretmenler için "Düşük puanlılar atandıysa istifa ederim. Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" ifadelerini kullandığına ilişkin yayınlanan bir haberini alıntılayarak, bu duruma tepki gösterdi.

"SEN BUNLARI SAYIYLA MI BULDUN?"

Dünden beri Bakan Özer'den açıklama beklediğini belirten Kılıçdaroğlu'nun, isim vermeden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da eleştirdiği paylaşımı şöyle: "Dünden beri Milli Eğitim Bakanı'nın ataması yapılmayan öğretmenlere "çok ağladınız" dediği konusunda açıklama bekliyorum. Erdoğan sen bunları sayıyla mı buldun? Hepsi birbirinden beter bunların. Ekonomistin gözleri ışıldar. Eğitimcisi öğretmene ağlak der. Diğeri zaten Fotoroman…"