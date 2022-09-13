CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sordu: Sen bunları sayıyla mı buldun? - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sordu: Sen bunları sayıyla mı buldun?

13.09.2022 10:53
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sordu: Sen bunları sayıyla mı buldun?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmenler için kullandığı "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" ifadelerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan sen bunları sayıyla mı buldun? Hepsi birbirinden beter bunların. Ekonomistin gözleri ışıldar. Eğitimcisi öğretmene ağlak der. Diğeri zaten Fotoroman" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Bakan Özer'in öğretmenler için "Düşük puanlılar atandıysa istifa ederim. Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" ifadelerini kullandığına ilişkin yayınlanan bir haberini alıntılayarak, bu duruma tepki gösterdi.

"SEN BUNLARI SAYIYLA MI BULDUN?"

Dünden beri Bakan Özer'den açıklama beklediğini belirten Kılıçdaroğlu'nun, isim vermeden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da eleştirdiği paylaşımı şöyle: "Dünden beri Milli Eğitim Bakanı'nın ataması yapılmayan öğretmenlere "çok ağladınız" dediği konusunda açıklama bekliyorum. Erdoğan sen bunları sayıyla mı buldun? Hepsi birbirinden beter bunların. Ekonomistin gözleri ışıldar. Eğitimcisi öğretmene ağlak der. Diğeri zaten Fotoroman…"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bakan Özer Sorusu: Sen bunları sayıyla mı buldun?
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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sordu: Sen bunları sayıyla mı buldun? - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sordu: Sen bunları sayıyla mı buldun? - Son Dakika
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