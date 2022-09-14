Kılıçdaroğlu: "Milli Güreşçilerimizi ve Bu Başarıda Emeği Olan Herkesi Yürekten Kutluyorum" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Milli Güreşçilerimizi ve Bu Başarıda Emeği Olan Herkesi Yürekten Kutluyorum"

14.09.2022 19:06
Kılıçdaroğlu: "Milli Güreşçilerimizi ve Bu Başarıda Emeği Olan Herkesi Yürekten Kutluyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Milli güreşçilerimizi ve bu başarıda emeği olan herkesi yürekten kutluyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milli güreşçilerimizi ve bu başarıda emeği olan herkesi yürekten kutluyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda başarı elde eden milli güreşçiler için kutlama mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rıza kayaalp ve Burhan Akbudak'ı, bronz madalya kazanan Selçuk Can, Y. Emre Başar ile Ali Cengiz'i ayrıca grekoromen stilde takım halinde şampiyon olan milli güreşçilerimizi ve bu başarıda emeği olan herkesi yürekten kutluyorum."

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Milli Güreşçilerimizi ve Bu Başarıda Emeği Olan Herkesi Yürekten Kutluyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Milli Güreşçilerimizi ve Bu Başarıda Emeği Olan Herkesi Yürekten Kutluyorum" - Son Dakika
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