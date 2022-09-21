"Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için giden helikopterin düşmesinden büyük üzüntü duydum. Kazada yaşamını yitiren Rus uyruklu personelin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimi iletiyor; yaralanan personelimize acil şifalar diliyorum. Yüreğimizi yakan Marmaris'teki orman yangınının bir an önce kontrol altına alınmasını diliyor, çalışmalara destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te çıkan orman yangınını söndürmeye giderken düşen helikopterde hayatını kaybeden Rus personel için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun Denizli 'de düşen helikoptere ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: Muğla'nın Marmaris İlçesindeki Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Vermek İçin Giden Helikopterin Düşmesinden Büyük Üzüntü Duydum - Son Dakika

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