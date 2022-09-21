Kılıçdaroğlu: Muğla'nın Marmaris İlçesindeki Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Vermek İçin Giden Helikopterin Düşmesinden Büyük Üzüntü Duydum - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Muğla'nın Marmaris İlçesindeki Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Vermek İçin Giden Helikopterin Düşmesinden Büyük Üzüntü Duydum

21.09.2022 20:45
Kılıçdaroğlu: Muğla'nın Marmaris İlçesindeki Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Vermek İçin Giden Helikopterin Düşmesinden Büyük Üzüntü Duydum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Muğla’nın Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için giden helikopterin düşmesinden büyük üzüntü duydum. Kazada yaşamını yitiren Rus uyruklu personelin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimi iletiyor; yaralanan personelimize acil şifalar diliyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için giden helikopterin düşmesinden büyük üzüntü duydum. Kazada yaşamını yitiren Rus uyruklu personelin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimi iletiyor; yaralanan personelimize acil şifalar diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te çıkan orman yangınını söndürmeye giderken düşen helikopterde hayatını kaybeden Rus personel için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun Denizli'de düşen helikoptere ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

"Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için giden helikopterin düşmesinden büyük üzüntü duydum. Kazada yaşamını yitiren Rus uyruklu personelin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimi iletiyor; yaralanan personelimize acil şifalar diliyorum. Yüreğimizi yakan Marmaris'teki orman yangınının bir an önce kontrol altına alınmasını diliyor, çalışmalara destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum."

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Muğla'nın Marmaris İlçesindeki Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Vermek İçin Giden Helikopterin Düşmesinden Büyük Üzüntü Duydum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Muğla'nın Marmaris İlçesindeki Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Vermek İçin Giden Helikopterin Düşmesinden Büyük Üzüntü Duydum - Son Dakika
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