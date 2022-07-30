Kılıçdaroğlu, Muharrem Ayı'nı Tebrik Etti - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Muharrem Ayı'nı Tebrik Etti

30.07.2022 23:20
Kılıçdaroğlu, Muharrem Ayı'nı Tebrik Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Muharrem Ayı’nın, ülkemizin birlik, beraberlik ve refahına vesile olmasını; tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, paylaşılan Muharrem lokmalarının Hakk katında kabul olmasını diliyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Muharrem Ayı'nın, ülkemizin birlik, beraberlik ve refahına vesile olmasını; tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, paylaşılan Muharrem lokmalarının Hakk katında kabul olmasını diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem Ayı'nı tebrik etti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Muharrem Ayı'nın, ülkemizin birlik, beraberlik ve refahına vesile olmasını; tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, paylaşılan Muharrem lokmalarının Hakk katında kabul olmasını diliyorum."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem Ayı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Muharrem Ayı'nı Tebrik Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Muharrem Ayı'nı Tebrik Etti - Son Dakika
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