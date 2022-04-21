CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Liderlerden Dayanışma Telefonu - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Liderlerden Dayanışma Telefonu

21.04.2022 18:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini arayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile telefonda görüştü. Liderler, evinin elektriği kesilen CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na dayanışma dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini arayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile telefonda görüştü. Liderler, evinin elektriği kesilen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dayanışma dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini arayan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ile telefonda görüştü. Liderler, bugün itibariyle evinin elektriği kesilen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na dayanışma dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, 9 Şubat 2022 tarihinde, milyonlarca hanenin sesini duyurmak ve yapılan yüksek elektrik zammına dikkat çekmek için elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklamıştı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Liderlerden Dayanışma Telefonu - Son Dakika
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