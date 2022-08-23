Kılıçdaroğlu'na Niğde'de Patatesli Dondurma İkram Edildi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'na Niğde'de Patatesli Dondurma İkram Edildi

23.08.2022 19:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Niğde ziyareti sırasında patatesli dondurma ikram edildi. Dondurmanın tadına bakan Kılıçdaroğlu, “Çok güzel bir tat. Tadan bir daha bırakmaz” dedi. Dondurmayı ikram eden usta ise “Şimdi bizim en büyük zaafımız, eksiğimiz, Çamardı dondurmalarının reklamı” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Niğde ziyareti sırasında patatesli dondurma ikram edildi. Dondurmanın tadına bakan Kılıçdaroğlu, "Çok güzel bir tat. Tadan bir daha bırakmaz" dedi. Dondurmayı ikram eden usta ise "Şimdi bizim en büyük zaafımız, eksiğimiz, Çamardı dondurmalarının reklamı" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısını bugün Niğde'de yaptı. Kılıçdaroğlu'na, Niğde ziyareti sırasında, kentte üretilen patatesli dondurma ikram edildi. Dondurmanın tadına bakan Kılıçdaroğlu, "Gayet güzel, elinize sağlık. Çok güzel bir tat. Tadan bir daha bırakmaz, onu söyleyeyim. Dolayısı ile Ömer Fethi Gürer'e görev düşüyor, gelirken Ankara'ya getirsin" dedi.

Dondurma ustası ise "Şimdi bizim en büyük zaafımız, eksiğimiz, Çamardı dondurmalarının reklamı" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'na Niğde'de Patatesli Dondurma İkram Edildi - Son Dakika

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