Kılıçdaroğlu'na Linç Girişimi Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı.

GÜRKAN DEMİRTAŞ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak Çubuk'ta yaşanan linç girişimi davasının gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin önünde "Yakın o evi" diye bağıran Sevim Gölyeri'nin ve Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün "geleceklerini düşünerek" verilecek cezalarda altıda bir oranında indirim yaptı.

Hakkari Çukurca'da şehit düşen Piyade Er Yener Kırıkçı'nın 21 Nisan 2019 Pazar günü Çubuk'un Akkuzulu Köyü'ndeki cenaze namazına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyetine yönelik linç girişimine ilişkin davanın gerekçeli kararı yayınlandı.

CEZALARDA "DURUŞMALARDAKİ İYİ HAL VE TAVIR" DOLAYISIYLA İNDİRİM

Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin açıkladığı gerekçeli kararda, linç girişimine dahil olan sanıklar hakkında verilen birçok "hükmün açıklanmasının geriye bırakılması" kararlarında "sanıkların duruşmalardaki iyi hal ve tavrının" göz önünde bulundurulması dikkat çekti.

"YAKIN O EVİ" DİYE BAĞIRAN KADININ GELECEĞİ DÜŞÜNÜLEREK CEZA İNDİRİLDİ, DURUŞMALARDAKİ İYİ HAL VE TAVIR SAYESİNDE DE HÜKMÜN AÇIKLANMASI ERTELENDİ

Kılıçdaroğlu'nun linç girişimine maruz kaldığı olayda "Yakın o evi" diye bağıran Sevim Gölyeri'ne verilen cezanın "sanığın geleceği üzerine etkisi" göz önünde bulundurularak 1/6 oranında indirim yapıldı. Ayrıca mahkeme, Gölyeri'nin duruşmalardaki "iyi hal ve tavrını" da hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararına gerekçe yaptı.

Mahkeme, olaya ilişkin videolardaki "Yakın o evi" sesi ile mahkeme tarafından Gölyeri'nden alınan ses örneklerinin karşılaştırılması için hazırlanan Jandarma Kriminal Laboratuvarı raporunda "sesin sanığın sesi ile benzerlikler ve farklılıklar taşıdığı, tam olarak sanığa ait olduğunun tespit edilemediği bildirilmiş olması karşısında şüphede kalındığı" gerekçesiyle bu durumu sanık lehine değerlendirilerek Gölyeri hakkındaki "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan beraatine karar verdi.

YUMRUK ATANIN DA "GELECEĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU"

Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP Lideri'ne yumruk atan Osman Sarıgün için de Gölyeri'ne olduğu gibi "cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini" düşünerek 1/6 oranında indirim yaptı. Sarıgün için de duruşmalardaki iyi hal ve tavır yine hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasında gerekçe olarak kabul edildi.

YUMRUK ATAN SARIGÜN'E 2,5 YIL, "YAKIN O EVİ" DİYE BAĞIRAN GÖLYERİ'NE 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'e Kılıçdaroğlu'na "kamu görevlisine yönelik basit yaralama suçundan" 1 yıl 15 gün ay hapis cezası verilmiş, ancak hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Sarıgün'e Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretleri nedeniyle de 1 yıl 5 ay 15 gün ceza verilerek, bu cezasının da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti. Sarıgün, "suç işlemeye tahrik" suçlaması için de 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin önünde "Vatan için çıksın, şerefsiz çıksın yakın o evi" diyen Sevim Gölyeri hakkında, hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, bu suçlama üzerine verilen hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Gölyeri'ne, Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkmasını engellediği için ise "hürriyeti tahdit" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.