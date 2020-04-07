CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Berat Kandili mesajı Açıklaması - Son Dakika

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Berat Kandili mesajı Açıklaması
29 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berat Kandili'nin sağlık ve huzur getirmesini diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berat Kandili'nin sağlık ve huzur getirmesini diledi.
Kılıçdaroğlu, Berat Kandili dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'nin ülkeye ve tüm insanlığa sağlık ve huzur getirmesini dileyen Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, salgın hastalıktan kaynaklı can kayıplarının bir an önce sona ermesi ve hastalarımızın şifa bulması için." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:24 Kaynak: AA
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