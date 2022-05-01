Kılıçdaroğlu: "Türkiye'de Gerçek Anlamda Bir Bayram Yaşanması İçin, İşinin Ehli İnsanların Görev Başına Gelmesine İhtiyaç Var" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Türkiye'de Gerçek Anlamda Bir Bayram Yaşanması İçin, İşinin Ehli İnsanların Görev Başına Gelmesine İhtiyaç Var"

01.05.2022 12:20
Kılıçdaroğlu: "Türkiye'de Gerçek Anlamda Bir Bayram Yaşanması İçin, İşinin Ehli İnsanların Görev Başına Gelmesine İhtiyaç Var"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı mesajında, “Türkiye’de gerçek anlamda bir bayram yaşanması için, büyük bir değişime, büyük bir silkinmeye, işinin ehli insanların görev başına gelmesine ihtiyaç var” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı mesajında, " Türkiye'de gerçek anlamda bir bayram yaşanması için, büyük bir değişime, büyük bir silkinmeye, işinin ehli insanların görev başına gelmesine ihtiyaç var" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Sevgi ve dayanışma hissinin kalbimizi doldurduğu, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayını hep birlikte idrak ettik.

Bayrama kavuşmanın heyecanı yanında, bu Ramazan Bayramı'nda bir başka heyecanımız daha var. Milyonlarca cana mal olan Kovid-19 pandemisini, tüm dünya ile birlikte, yavaş yavaş uğurlamaya hazırlanıyoruz. Ancak pandeminin bize öğrettiklerini asla unutmamalıyız. Dayanışmanın, bir arada olmanın kıymetini öğrendik; 'Sosyal Devlet' anlayışının ise, ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Sosyal Devlet ilkesi, halkın büyük çoğunluğunun yoksulluğa mahküm edildiği ülkemizde, hayati bir konudur. Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı, ülke nüfusunun ezici bir çoğunluğunun yoksulluk sınırı altında gelir elde ettiği, milyonların enerji yoksunluğu yaşadığı ülkemizde bu yokluk ve yoksulluk asla kader değildir. Türkiye'de gerçek anlamda bir bayram yaşanması için, büyük bir değişime, büyük bir silkinmeye, işinin ehli insanların görev başına gelmesine ihtiyaç var.

"İHTİYAÇ SAHİBİ HER VATANDAŞIMIZA UZATTIĞIMIZ EL, İKTİDARIMIZDA YAPACAKLARIMIZIN DA TEMİNATIDIR"

Ramazan ayı boyunca belediyelerimiz aracılığıyla, ihtiyaç sahibi her vatandaşımıza uzattığımız el, iktidarımızda yapacaklarımızın da teminatıdır. Bu güzel ülkede yoksulluğu bitirmek, tükenen adalet ve hakkaniyeti yeniden tesis etmek ve elbette Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak temel hedefimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, terör örgütlerine karşı mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimizi, Kovid-19 mücadelesinde kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyorum. Sevgi, saygı, barış ve kardeşlik duygularımla, tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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