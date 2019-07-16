Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Ne yaparlarsa yapsınlar AB çifte standarttan vazgeçmediği...
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Ne yaparlarsa yapsınlar AB çifte standarttan vazgeçmediği...

3 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Ne yaparlarsa yapsınlar AB çifte standarttan vazgeçmediği sürece bu topraklarda değeri yoktur" "Türkiye'nin demokratik bir anayasaya ihtiyacı var.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Ne yaparlarsa yapsınlar AB çifte standarttan vazgeçmediği sürece bu topraklarda değeri yoktur"
" Türkiye'nin demokratik bir anayasaya ihtiyacı var. Herkesin kendisini bulacağı bir anayasa yapmak zorundayız"
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar AB çifte standarttan vazgeçmediği sürece bu topraklarda değeri yoktur. AB'de görüştüğüm en yetkililere söyledim. Çifte standart uygulamaya da devam ediyorlar" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi kimden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle gelirse gelsin, her zaman yer yerde darbecilere karşı çıkacaklarının altını çizerek, Türkiye'de demokrasi toparlanamamışsa bunun nedeninin darbeler olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, "251 şehidin kanlarının yerde kalmaması için FETÖ'nün siyasi ayağı nerede bunu bilmeye ihtiyacımız var. Türkiye'nin demokratik bir anayasaya ihtiyacı var. Herkesin kendisini bulacağı bir anayasa yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
Dış politikanın bir ülkenin milli çıkarları üzerine inşa edilmesi gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "İhvan kardeşliğinden vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye'nin çıkarları her şeyin üzerinde. Mısır'la barışacaksın. Bu kavganın faturası ağır. Mısır'ın demokratikleşmesi için elimizden geleni yapmalıyız elbette. Bir milletle kavga edilmez. Neden büyükelçimiz yok? Suriye ile resmi görüşme yapılmalı. Neden dolaylı görüşüyorsunuz. Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye için önemlidir. Libya'ya silah göndermekten vazgeçin. Libya'dan ne istiyorsunuz? Aracı olmak varken, savaşı bitirmek varken düşmanlığı körüklüyorsunuz? Orta Doğu'da barış ve işbirliği teşkilatı kurulmalı" şeklinde konuştu.
Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Kalkmışlar bize ambargo uygulayacaklar, sen önce bize verdiğin sözü tut. Siz bu barış talebine destek vermek zorundasınız. Kıbrıs Rum Kesimini hangi gerekçe ile aldınız? Ne yaparlarsa yapsınlar AB çifte standarttan vazgeçmediği sürece bu topraklarda değeri yoktur. AB'de görüştüğüm en yetkililere söyledim. Çifte standart uygulamaya da devam ediyorlar" dedi.
Öte yandan, grup toplantısında Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma Vapuru'nun tablosunu Kılıçdaroğlu'na hediye etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Ne yaparlarsa yapsınlar AB çifte standarttan vazgeçmediği...
Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:35 Kaynak: İHA
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