CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu esnafı ziyaret etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de esnafla bir araya geldi.

Çeşitli programlar kapsamında kente gelen Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Yeni Kayseri Caddesi'ndeki ziyarette esnafla bir süre sohbet etti.

Sohbet sırasında esnaftan bazıları, ekonomik olarak zor durumda olduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu ise bu güçlüklerin üstesinden hep birlikte gelinebileceğine işaret etti.

Esnafla fotoğraf da çektiren Kılıçdaroğlu'na seyyar satıcılar ikramda bulundu.

Daha sonra Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, muhtarların yaşadığı sorunları bildiğini ve bu sıkıntıların giderilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Mahalleliyi en iyi tanıyan kişinin muhtar olduğunu dile getiren Kılıçrdaroğlu, bütçe ayrılacak muhtarların bu şekilde vatandaşa daha iyi yardım yapabileceğini ifade etti.

Daha sonra bir taksi durağını da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kendisine ikram edilen çayı içerek, bir esnafın öğrenci olan yeğeni ile telefonla görüntülü konuştu.

Taksiciler ise salgının işlerini olumsuz etkilediğini, araçlarının tamir masraflarının arttığını dile getirdi.