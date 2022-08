Kılıçdaroğlu Nevşehir'de, İbb İştiraki Kiptaş'ın "Kiptaş Mihmandar" Adıyla Yürüttüğü Toplu Konut Projesini İnceledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ'ın eski Hacıbektaş Otogarı arazisi üzerinde 'KİPTAŞ Mihmandar' adıyla yürüttüğü toplu konut proje sahasını inceledi ve bilgi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un bilgilendirmesinin ardından Kılıçdaroğlu'na, "Kasımda temel atalım, seneye de inşallah burayı hazır edelim diyoruz. Seçim yorgunluğunu burada atarız hep beraber" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 59. Ulusal, 33. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri için bulunduğu Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ'ın "KİPTAŞ Mihmandar" adıyla yürüttüğü toplu konut alanını inceledi.

Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ile çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı eşlik etti.

Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti burada, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt tarafından bilgilendirildi. "Projemizi hayata geçirirken, Anadolu'nun önemli kültürel merkezlerini feyz aldık" diyen Kurt, şu bilgileri paylaştı:

"3 bin 800 metrekarelik bir alan. Yaklaşık 1 ay önce belediyemizden ihale yoluyla satın aldık. '4 kapı 40 makam' öğretisinden de yola çıkarak, projemizi avluya açılan dört tane büyük kapıyla tasarladık. Kırk makamı temsilen, dört bir tarafını farklı boyutlardaki kemerlerle dönerek, buranın kültürel değerlerini de projemize yansıtmak istedik, ki gelecekteki şehircilik anlayışımızı, bakış açımızı göstermek için. KİPTAŞ, yeni dönemde yaptığı tüm projelerde çevre odaklı projeler yapıyor. Burada, geri su kazanım sistemi ve güneş enerji panellerini kullanarak, tamamen çevreci bir proje hayata geçirdik. Projemizde tamamen bölgeden çıkan doğal taşlarla çevre mantolamasını yapacağız. Avlu kısmını etkinliklere, toplu yemeklere ve toplu bazı etkinliklere imkan sağlayacak şekilde tasarladık. 300 kişilik bir kapasitesi var. Tamamen modüler bir proje yaptık ve burayı 7/24 yaşayacak bir proje olarak tasarladık. Amacımız; bu kültürel değeri modern mimariyle birleştirip bir farkındalık yaratmak ve Anadolu'da örnek rol model olmak istedik. Proje zemin, artı 4 kat olacak. Yoğunluğun yüzde 25'ini kullanmıyoruz. Buraya ticari bir kaygıyla girmedik. Mevcut inşaat alanından daha az bir inşaat alanı yaparak, örnek bir mimari, çevreci bir proje hayata geçirmeyi arzu ettik."

İmamoğlu ise burada, "Kasımda temel atalım, seneye de inşallah burayı hazır edelim diyoruz. Seçim yorgunluğunu burada atarız hep beraber" dedi.

"3 EREN 4 KİTAP"

İmamoğlu ayrıca, Hacıbektaş'ta; İBB Yayınları tarafından yayınlanan ve Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre ile Ahi Evran'ı anlatan toplam dört kitabın tanıtımına da katıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Hacıbektaş Belediyesi önündeki ilçe meydanına kurulan standa; "Hacı Bektaş Veli; Hayatı ve Dönemi Üzerine Metinler", "Fütüvvet ve Fütüvvetname; Makaleler" (Abdülbaki Gölpınarlı), Fütüvvetname-i Bektaşiye" ve "A/Z Yunus Emre" (Talat Sait Halman) isimli kitapları, kalabalık bir vatandaş topluluğu önünde tanıttı. 2021'in UNESCO tarafından Hacı Bektaş-ı Veli'yi, Ahi Evran'ı ve Yunus Emre'yi anma yıldönümü olarak belirlendiğini hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

İMAMOĞLU: "SAYIN GENEL BAŞKANIMIZLA KONUŞARAK HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK"

"Göreve geldiğimiz 2019 seçimlerinden bu yana, 'Türkiye'nin her yerine katkı sunacaksınız ve elinizde bulunan imkanlarla mağdur olan, eksik bırakılan bir yer var ise ülkemizde, gücünüz yettiği kadar yanında ve yakınında olacaksınız' diyen Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla, özellikle ve özellikle Hacıbektaş ilçesiyle ilgili attığımız her adımı, kendisiyle paylaşarak, konuşarak hazırlıklarımızı yaptık. Buraya hizmet etmenin çok büyük gururunu yaşıyorum. Kendimi şanslı ve bahtiyar bir kişi olarak buluyorum. Özellikle Hacıbektaş ilçemize el birliğiyle hizmet etmenin onurunu yaşayan bir Belediye Başkanınız, bir hemşehriniz, bir yol arkadaşınız, can yoldaşınız olarak bu sene anma törenlerine özellikle sevgili eşimle beraber geldik, bu gururu hep birlikte sizlerle yaşayalım diye. Nice yıllar bu ilim yuvasında, bu insanlık sofrasında buluşmak bizlere nasip olsun. Hep beraber olalım. Birliğimizi, beraberliğimizi artırsın. Hep beraber birbirimize umut aşılayalım. Ben çünkü buradan o umudu yaşayarak, hissederek hep görevime döndüm. Elbette bu güzel duyguları paylaşıp, çoğaltmak hepimizin sorumluluğu. Allah hepinizi korusun. Dualarınızı ve içinizden geçen o güzel duyguları bizden eksik etmeyin."