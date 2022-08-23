Niğdeli Esnafın Sorunlarını Dinleyen Kılıçdaroğlu: "Sandığa Giderken Elinizi Vicdanınıza Koyup Oyu Öyle Kullanın. Artık Önyargılarınızdan Kurtulun"

Haber: ŞEYMA PAŞAYİĞİT – ENES CAN ÖZMEN/ Kamera: FATİH NAZIM EFE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Niğde esnafını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu fırıncıya; "Sizden tek isteğim şu. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup, oyu öyle kullanın Allah aşkına. Artık yani önyargılarınızdan kurtulun" dedi. Fırıncı, "Söz veriyorum. Ben AK Partiliydim ama bu sefer sizi deneyeceğim. Atacağım, niye atacağım? Dediniz ya, garibanın yanındasınız. Bunlar dediğimiz dedik çaldığımız düdük yapıyorlar, doğru mu?" karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, "Sen bu kardeşine güveneceksin" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'nin yaz arası vermesi dolayısıyla her hafta başka bir ilde yaptığı grup toplantıları kapsamında, bugün 11.00'de Niğde Şadırvan Parkı'na geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu, davul ve zurnaların İzmir Marşı eşliğinde, milletvekilleri ve parti il teşkilatı karşıladı. Niğdeliler, "Umudun adı Kılıçdaroğlu", "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretine yoğun ilgi dolayısıyla bir süre ara verip Niğdelilere seslendi. Kılıçdaroğlu, yurttaşlara seslenmesinin ardından esnaf ziyaretini sürdürdü. Kılıçdaroğlu, bir fırında iki yurttaş ile sohbet etti. Burada bir yurttaş, "Dört sene ceza verdiler çocuğuma. Bunları dile getirin" dedi.

Başka bir yurttaş, "Ayaklarım kesik. Kayseri Tıp Fakültesinden üç aydır ameliyat sırası gelmiyor. 'Ankara'da dayın varsa ameliyat' diyorlar. Ayağım yarım ayağım kesik" dedi. Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

"Kim çalışır, alın teri dökerse, bu kardeşiniz onun yanındadır. Ben bir insanın çalışması, emek harcaması, alın teri dökmesi; buna değer veririm. Bu olmadığı takdirde Türkiye, büyümez zaten. Birileri avantadan para kazanır köşeyi döner, birileri alın teri dökerek kazanır, hakkını alır. Şu anda büyük sıkıntımız var. Ben bunun farkındayım.

Esnafın da sıkıntısı var, tüccarın da sıkıntısı var, sanayici… Herkesin sıkıntısı var. Çiftçinin var, üreticinin var, işsizin var… Her evde neredeyse bir işsiz var. Bunun farkındayım. Ama bunlar çözülür. Sizden tek isteğim şu. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup, oyu öyle kullanın Allah aşkına. Artık yani önyargılarınızdan kurtulun."

Esnaf da "Sayın Başkanım. Söz veriyorum. Ben AK Partiliydim ama bu sefer sizi deneyeceğim. Atacağım, niye atacağım? Dediniz ya, garibanın yanındasınız. Bunlar dediğim gibi, dediğimiz dedik çaldığımız düdük yapıyorlar, doğru mu?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, "Sen bu kardeşine güveneceksin. Siyasette güveneceksin. Diyeceksin ki 'ya bir deneyelim bakalım" yanıtı verdi.

Esnaf, özel gereksinim gerektiren çocuklar için ne yapılacağını sordu. Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası'nı anlattı.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir evde hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği modeli uygulayacağız. Türkiye, 1971 yılında 'ben Aile Destekleri Sigortası'nı getireceğim' diye taahhüt etmiş, kanun çıkarmış. Yıl 71, yıl 2022. Çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Çünkü, 'Onun yoksulluğunu kullanayım.' Hangi partiye oy verirse versin, Türkiye'de kimse yatağa aç girmemeli. Herkesin asgari bir gelir güvencesinin olması lazım. Siz bunu sağlarsanız, kişi doğduğu andan ölene kadar sosyal devletin güvencesi altındadır. Yapmak istediğimiz bu. 71 yılında çıkmayan kanunu, Allah nasip ederse çıkaracağız. Göreceksiniz"