Niğdeli Esnafın Sorunlarını Dinleyen Kılıçdaroğlu: "Sandığa Giderken Elinizi Vicdanınıza Koyup Oyu Öyle Kullanın. Artık Önyargılarınızdan Kurtulun" - Son Dakika
Üye Girişi

Niğdeli Esnafın Sorunlarını Dinleyen Kılıçdaroğlu: "Sandığa Giderken Elinizi Vicdanınıza Koyup Oyu Öyle Kullanın. Artık Önyargılarınızdan Kurtulun"

23.08.2022 13:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Niğde esnafını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu fırıncıya; “Sizden tek isteğim şu. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup, oyu öyle kullanın Allah aşkına. Artık yani önyargılarınızdan kurtulun” dedi. Fırıncı, “Söz veriyorum. Ben AK Partiliydim ama bu sefer sizi deneyeceğim. Atacağım, niye atacağım? Dediniz ya, garibanın yanındasınız. Bunlar dediğimiz dedik çaldığımız düdük yapıyorlar, doğru mu?” karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, “Sen bu kardeşine güveneceksin” dedi.

Haber: ŞEYMA PAŞAYİĞİT – ENES CAN ÖZMEN/ Kamera: FATİH NAZIM EFE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Niğde esnafını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu fırıncıya; "Sizden tek isteğim şu. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup, oyu öyle kullanın Allah aşkına. Artık yani önyargılarınızdan kurtulun" dedi. Fırıncı, "Söz veriyorum. Ben AK Partiliydim ama bu sefer sizi deneyeceğim. Atacağım, niye atacağım? Dediniz ya, garibanın yanındasınız. Bunlar dediğimiz dedik çaldığımız düdük yapıyorlar, doğru mu?" karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, "Sen bu kardeşine güveneceksin" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'nin yaz arası vermesi dolayısıyla her hafta başka bir ilde yaptığı grup toplantıları kapsamında, bugün 11.00'de Niğde Şadırvan Parkı'na geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu, davul ve zurnaların İzmir Marşı eşliğinde, milletvekilleri ve parti il teşkilatı karşıladı. Niğdeliler, "Umudun adı Kılıçdaroğlu", "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretine yoğun ilgi dolayısıyla bir süre ara verip Niğdelilere seslendi. Kılıçdaroğlu, yurttaşlara seslenmesinin ardından esnaf ziyaretini sürdürdü. Kılıçdaroğlu, bir fırında iki yurttaş ile sohbet etti. Burada bir yurttaş, "Dört sene ceza verdiler çocuğuma. Bunları dile getirin" dedi.

Başka bir yurttaş, "Ayaklarım kesik. Kayseri Tıp Fakültesinden üç aydır ameliyat sırası gelmiyor. 'Ankara'da dayın varsa ameliyat' diyorlar. Ayağım yarım ayağım kesik" dedi. Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

"Kim çalışır, alın teri dökerse, bu kardeşiniz onun yanındadır. Ben bir insanın çalışması, emek harcaması, alın teri dökmesi; buna değer veririm. Bu olmadığı takdirde Türkiye, büyümez zaten. Birileri avantadan para kazanır köşeyi döner, birileri alın teri dökerek kazanır, hakkını alır. Şu anda büyük sıkıntımız var. Ben bunun farkındayım.

Esnafın da sıkıntısı var, tüccarın da sıkıntısı var, sanayici… Herkesin sıkıntısı var. Çiftçinin var, üreticinin var, işsizin var… Her evde neredeyse bir işsiz var. Bunun farkındayım. Ama bunlar çözülür. Sizden tek isteğim şu. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup, oyu öyle kullanın Allah aşkına. Artık yani önyargılarınızdan kurtulun."

Esnaf da "Sayın Başkanım. Söz veriyorum. Ben AK Partiliydim ama bu sefer sizi deneyeceğim. Atacağım, niye atacağım? Dediniz ya, garibanın yanındasınız. Bunlar dediğim gibi, dediğimiz dedik çaldığımız düdük yapıyorlar, doğru mu?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, "Sen bu kardeşine güveneceksin. Siyasette güveneceksin. Diyeceksin ki 'ya bir deneyelim bakalım" yanıtı verdi.

Esnaf, özel gereksinim gerektiren çocuklar için ne yapılacağını sordu. Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası'nı anlattı.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir evde hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği modeli uygulayacağız. Türkiye, 1971 yılında 'ben Aile Destekleri Sigortası'nı getireceğim' diye taahhüt etmiş, kanun çıkarmış. Yıl 71, yıl 2022. Çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Çünkü, 'Onun yoksulluğunu kullanayım.' Hangi partiye oy verirse versin, Türkiye'de kimse yatağa aç girmemeli. Herkesin asgari bir gelir güvencesinin olması lazım. Siz bunu sağlarsanız, kişi doğduğu andan ölene kadar sosyal devletin güvencesi altındadır. Yapmak istediğimiz bu. 71 yılında çıkmayan kanunu, Allah nasip ederse çıkaracağız. Göreceksiniz"

YORUMLAR
500
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Niğde'de partisinin grup toplantısında konuştu: (3) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Niğde'de partisinin grup toplantısında konuştu: (3) Kılıçdaroğlu: Siyaseti bu millet için yapacağız (2) Kılıçdaroğlu: Siyaseti bu millet için yapacağız (2) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Niğde'de partisinin grup toplantısında konuştu: (1) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Niğde'de partisinin grup toplantısında konuştu: (1)
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğdeli Esnafın Sorunlarını Dinleyen Kılıçdaroğlu: 'Sandığa Giderken Elinizi Vicdanınıza Koyup Oyu Öyle Kullanın. Artık Önyargılarınızdan Kurtulun' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki sürpriz toplantısı sonrası ortaya atılan "erken seçim" iddialarına Ömer Çelik'ten yalanlama
17:13 Eskişehir'de husumetlileri tarafından dövülerek öldürülmüştü! Korkunç anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:30 Kadıköy'de çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklayan motosikletli konuştu: O an ayı gücü geldi
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 18:25:00. #1.12#
SON DAKİKA: Niğdeli Esnafın Sorunlarını Dinleyen Kılıçdaroğlu: "Sandığa Giderken Elinizi Vicdanınıza Koyup Oyu Öyle Kullanın. Artık Önyargılarınızdan Kurtulun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement