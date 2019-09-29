Chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
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Harun UYANIK / İstanbul, DHA Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun kızı Kevser Bekaroğlu ile Talha Tuncer'in nikah şahidi oldu. Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:10 Kaynak: DHA
Silivri Cezaevi'ndeki tutuklu gazetecilerden iddia: Depremde koğuş kapıları açılmadı Chp genel başkanı kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu Son Dakika: İmamoğlu'nun "Çağrılmadım" iddiasına Valilik'ten yazılı açıklama: Bu toplantıya katılması görev ve sorumluluğudur Adana'da İki kadın sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı