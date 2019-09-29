Son Dakika Haberleri: Chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
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Chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

34 dakika önce

Harun UYANIK / İstanbul, DHA Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun kızı Kevser Bekaroğlu ile Talha Tuncer'in nikah şahidi oldu.

Chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu, System.String[]
Harun UYANIK/ İstanbul, DHA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun kızı Kevser Bekaroğlu ile Talha Tuncer'in nikah şahidi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisinde düzenlenen nikah törenine Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı. Çiftin nikahını da Ekrem İmamoğlu kıydı. Basına kapalı olarak gerçekleşen törende Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ile Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanı Muzaffer Serenli de nikahın şahitliklerini yaptı.

Görüntü Dökümü:
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Kılıçdaroğlu'nun gelişi
Ekrem İmamoğlu'ndan görüntü
kaftancıoğlu'ndan görüntü
Bekaroğlu'ndan görüntü
Genel ve detaylar


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:10 Kaynak: DHA
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