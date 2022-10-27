CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yanında ekonomiden dert yanan kadının ifadeleri sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yanında ekonomiden dert yanan kadının ifadeleri sosyal medyayı salladı

27.10.2022 12:43

Sivas'ın Koyulhisar ilçesini ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gelen bir kadının hayat pahalılığını anlatırken kullandığı ifadeler dikkat çekti. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son artan enflasyonla birlikte baş gösteren hayat pahalılığı hiç kuşkusuz ki ülkenin en önemli sorunlarından biri... Bu konuda siyasiler de gittikleri illerde vatandaşların bu konudaki şikayetlerine maruz kalıyorlar.

Bunun son örneğini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki ziyaretinde gördük. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yanına gelen kadın, torunlarını McDonald's'a götürüp orada fotoğraf çektiremediğini belirterek ülke şartlarından yakındı.

"OLUR MU BÖYLE ŞEY BAŞKANIM?"

İsmini Fadime Yüksel olarak açıklayan kadın, "Ben torunlarıma tatlı alamıyorum, torunlarımı McDonald's'a götüremiyorum. Oğlum bana gizli para verdi ki 'babaannesin sen çocuğu McDonald's'a götür' resim çektirmek için, hatıra kalsın diye. Olur mu böyle şeyler başkanım?" şeklinde konuştu.

"POPÜLER KÜLTÜR ÖĞELERİNİ KULLANMIŞ"

O anlara ilişkin görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Videoyu paylaşan kullanıcılar "İnşallah montajdır", "Kadın yaşadığı yoksulluğa dikkat çekmek için popüler kültür öğelerini kullanmış", "Ülkenin durumu maalesef hiç iyiye gitmiyor", "Bu kadının isyanına kulak verin" şeklinde yorumlar yapıldı.

YORUMLAR (1)
  • Emin Aykiri: Sizi gidi hamburgerciler sizi. Biriniz amerikada 8 saatte yedi geldi daha gecenlerde. Keske ona dedeydinjz o ara getiriverirdi sizede Cevap Yaz 22 20 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yanında ekonomiden dert yanan kadının ifadeleri sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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