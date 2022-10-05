Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Çelik: "Bu Davayı da Kazanacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun "6 milyar lirayı 5'li çeteye peşkeş çektin" açıklaması nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı davada mahkemenin, 50 bin lira tazminat kararı verdiğini açıkladı. Çelik, "Genel Başkanımızın eleştirisinde haklı olması nedeniyle de sonraki süreçte bu davayı da kazanacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun "6 milyar lirayı 5'li çeteye peşkeş çektin" açıklaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı davada mahkemenin, 50 bin lira tazminat kararı verdiğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla açıkladı. Çelik'in açıklaması şöyle:

"Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun; '6 milyar lirayı 5'li Çeteye peşkeş çektin' açıklaması nedeniyle Erdoğan tarafından açılan davada, mahkeme hakimi; delillerimizin hiç birini toplamadan, hakimin reddi prosedürünü de uygulamadan, 50.000 TL tazminata karar verdi!

Mahkeme hakiminin hukuksuz yaklaşımları, görevini kötüye kullanması, suç işlemesi nedeniyle elbette yasal haklarımızı kullanıp hukuk önünde hesap sorulmasını sağlayacağız!

Dahası Genel Başkanımızın eleştirisinde haklı olması nedeniyle de sonraki süreçte bu davayı da kazanacağız!"