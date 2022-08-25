Kılıçdaroğlu: "Sayın Nebati, Gece Gece Panikle Bana Yazmışsınız, Gazetelerinize Gece Yarısı Manşet Değiştirtmişsiniz" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Sayın Nebati, Gece Gece Panikle Bana Yazmışsınız, Gazetelerinize Gece Yarısı Manşet Değiştirtmişsiniz"

25.08.2022 11:10
Kılıçdaroğlu: "Sayın Nebati, Gece Gece Panikle Bana Yazmışsınız, Gazetelerinize Gece Yarısı Manşet Değiştirtmişsiniz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, dün yurttaşlara "Varlık şirketlerine olan borçlarınızı ödemeyin" çağrısı sonrası borçlara devlet desteği geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstleneceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu; “Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün yurttaşlara "Varlık şirketlerine olan borçlarınızı ödemeyin" çağrısı sonrası borçlara devlet desteği geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstleneceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu; "Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir haberi alıntılayarak Bakan Nureddin Nebati'ye seslendi. Kılıçdaroğlu, Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım..." dedi.

Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamada; "Sevgili halkım, bu borçlar nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler. Tehdit edecekler. Bunlar tefecidir, mafyadır. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşınıza ve ekmeğinize göz koyanlardır. Sakın, sakın ödemeyin. Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım, ben. Ödemeyin. Haydi eyvallah" demişti.

Bakan Nebati, yurttaşların elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temek ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçlarını devletin üstleneceğini açıkladı.

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Nureddin Nebati, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Sayın Nebati, Gece Gece Panikle Bana Yazmışsınız, Gazetelerinize Gece Yarısı Manşet Değiştirtmişsiniz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Sayın Nebati, Gece Gece Panikle Bana Yazmışsınız, Gazetelerinize Gece Yarısı Manşet Değiştirtmişsiniz" - Son Dakika
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