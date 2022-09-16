Kılıçdaroğlu'ndan partisine "6'lı masa ile ilgili yorum yapmayın" talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkan yardımcılarına ve milletvekillerine, "6'lı masanın karar verdiği, vereceği konular ve 6 Genel Başkan'ın görüşeceği kararlarla ilgili yorum yapılmaması" talimatı verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerine "6'lı masanın karar verdiği, vereceği konular ve 6 Genel Başkan'ın görüşeceği kararlar ile ilgili yorum yapılmaması" yönünde talimat verdi. FAİK ÖZTRAK AÇIKLAMASI CHP Sözcüsü Faik Öztrak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, altılı masa ve onu meydana getiren partilerin Sayın Genel Başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur" dedi 6 siyasi partinin genel başkanı, ilk tur görüşmelerini 21 Ağustos'ta tamamlamıştı. 6'lı masanın ikinci tur ilk görüşmesi CHP Genel Merkezi'nde 6 liderin katılımı ile 2 Ekim Pazar, saat 14.00'te gerçekleşecek.

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