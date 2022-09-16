CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerine "6'lı masanın karar verdiği, vereceği konular ve 6 Genel Başkan'ın görüşeceği kararlar ile ilgili yorum yapılmaması" yönünde talimat verdi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, altılı masa ve onu meydana getiren partilerin Sayın Genel Başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur" dedi
6 siyasi partinin genel başkanı, ilk tur görüşmelerini 21 Ağustos'ta tamamlamıştı. 6'lı masanın ikinci tur ilk görüşmesi CHP Genel Merkezi'nde 6 liderin katılımı ile 2 Ekim Pazar, saat 14.00'te gerçekleşecek.
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu'ndan partisine '6'lı masa ile ilgili yorum yapmayın' talimatı - Son Dakika