Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı tören öncesi CHP'li belediyenin işçilerinden ek zam eylemi!

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Belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan DİSK üyesi yaklaşık 600 işçi, daha önce maaşlarının yetersiz kaldığını gerekçe göstererek, 2 kez eylem yapıp, ek zam talebinde bulundu. Ek zam taleplerinden sonuç alamayan işçiler, Kılıçdaroğlu'nun açılışını yapacağı belediyenin yeni hizmet binası yakınlarında bir kez daha toplantı.

ÇEVREDEKİ BİR KİŞİ TEPKİ GÖSTERDİ

Ek zam talebini yineleyen işçiler, belediye binasının önüne yürüyüşe geçti. Polisin oluşturduğu kontrol noktasına yürüyen işçilere, çevredeki bir kişi tepki gösterdi. Bunun üzerine bu kişi ile işçiler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

"İŞÇİLER OLARAK GEÇİNEMİYORUZ"

İşçiler, polis kontrol geçirildikten sonra açılışın yapılacağı alanın arka bölümüne alındı. Öte yandan işçiler burada; 'Sayın Genel Başkanımız Tekirdağ'ımıza hoş geldiniz. Büyükşehir işçileri olarak geçinemiyoruz. Size güveniyoruz' yazılı pankart açtı.