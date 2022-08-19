Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı tören öncesi CHP'li belediyenin işçilerinden ek zam eylemi! - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı tören öncesi CHP'li belediyenin işçilerinden ek zam eylemi!

19.08.2022 15:44

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştireceği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının açılışı öncesinde toplanan belediye işçileri, 'ek zam' eylemi gerçekleştirdi.

Belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan DİSK üyesi yaklaşık 600 işçi, daha önce maaşlarının yetersiz kaldığını gerekçe göstererek, 2 kez eylem yapıp, ek zam talebinde bulundu. Ek zam taleplerinden sonuç alamayan işçiler, Kılıçdaroğlu'nun açılışını yapacağı belediyenin yeni hizmet binası yakınlarında bir kez daha toplantı.

Kılıçdaroğlu'nun katılacağı açılış öncesi CHP'li belediyenin işçilerinden ek zam eylemi

ÇEVREDEKİ BİR KİŞİ TEPKİ GÖSTERDİ

Ek zam talebini yineleyen işçiler, belediye binasının önüne yürüyüşe geçti. Polisin oluşturduğu kontrol noktasına yürüyen işçilere, çevredeki bir kişi tepki gösterdi. Bunun üzerine bu kişi ile işçiler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Kılıçdaroğlu'nun katılacağı açılış öncesi CHP'li belediyenin işçilerinden ek zam eylemi

"İŞÇİLER OLARAK GEÇİNEMİYORUZ"

İşçiler, polis kontrol geçirildikten sonra açılışın yapılacağı alanın arka bölümüne alındı. Öte yandan işçiler burada; 'Sayın Genel Başkanımız Tekirdağ'ımıza hoş geldiniz. Büyükşehir işçileri olarak geçinemiyoruz. Size güveniyoruz' yazılı pankart açtı.

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Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı tören öncesi CHP'li belediyenin işçilerinden ek zam eylemi! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı tören öncesi CHP'li belediyenin işçilerinden ek zam eylemi! - Son Dakika
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