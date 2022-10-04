6'lı masa ortağından CHP lideri Kılıçdaroğlu'na destek: Bu teklifi ile AK Parti'nin elinden bu argümanı aldı

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Fehmi Öztunç, Milletvekili, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 22'nci dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç CHP'ye katıldı - Son Dakika

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