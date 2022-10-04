22'nci dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç CHP'ye katıldı - Son Dakika
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22'nci dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç CHP'ye katıldı

04.10.2022 10:43

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç ile tokalaşması Kılıçdaroğlu'nun Öztunç ile görüşmesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'a rozet takması 22'nci dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç CHP'ye katıldı ANKARA - CHP Genel Başkanı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç ile tokalaşması

Kılıçdaroğlu'nun Öztunç ile görüşmesi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'a rozet takması 22'nci dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç CHP'ye katıldı

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan 22'nci dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'a rozetini taktı.

CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından kurulan "Doğu Masası"nın çalışmaları sonucu partiye yeni katılımların sürdüğü belirtildi.

Son olarak AK Parti kurucu üyesi ve 22'nci Dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'un CHP'ye katıldığı bildirildi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki makamında kabul ettiği Öztunç'a rozetini taktı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 22'nci dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç CHP'ye katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 22'nci dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç CHP'ye katıldı - Son Dakika
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