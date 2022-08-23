Kılıçdaroğlu: 'Niğde ile Bugün Omuz Omuza Verdik. Bu Adaletsiz Düzene Son Vereceğiz; Hep Beraber, Hep Beraber'

Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet, Niğde, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: 'Türkiye sathında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek' - Son Dakika

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