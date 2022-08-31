Kılıçdaroğlu: "Öğretmen başımızın tacıdır" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Öğretmen başımızın tacıdır"

31.08.2022 14:45

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Salondaki partililer SAMSUN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bafra'da partisinin grup toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Salondaki partililer

SAMSUN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bafra'da partisinin grup toplantısında konuştu.(5)

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Bafra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Öğretmen başımızın tacıdır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Öğretmen başımızın tacıdır" - Son Dakika
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