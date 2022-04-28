Kılıçdaroğlu Faturasını Ödedi, Evinin Elektriği Açıldı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir hafta önce kesilen elektriği, bugün fatura borcunu ödemesi ile açıldı. Kılıçdaroğlu, elektriğinin kesildiği gün; "4 milyona yakın abonenin elektriği kesilmiş Türkiye'de. Onların sesi duyulsun diye bu yola girdim" demiş ve "Eşimle birlikte, bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız" açıklamasını yapmıştı.

Yılbaşında elektriğe yapılan yüksek zamma karşı bireysel olarak eylem yaparak 2,5 aydır faturasını ödemeyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği, 21 Nisan'da kesilmişti.

Kılıçdaroğlu, aynı günün akşamı, elektriği kesilen evinin salonunda eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte tüplü lüks lambasının ışığında, "4 milyona yakın abonenin elektriği kesilmiş Türkiye'de. Onların sesi duyulsun diye bu yola girdim. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı da değildir. Bu bir direniştir. Bu sizin hakkınızı arama mücadelesidir. Mücadelem, ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir. Eşimle birlikte, bir hafta boylunca karanlıkta kalacağız" demişti.

Kılıçdaroğlu, bu süre boyunca fatura borcunu ödeyemediği için karanlıkta bırakılan aileleri de Ankara'daki evlerinde ziyaret etmişti.

Kılıçdaroğlu, dün akşam kendisini evinde ziyaret eden gençlerle mum ışığında yaptığı sohbette de "faturasını bugün ödeyeceğini" açıklamıştı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, bugün elektrik faturasını ödedi ve evinin elektriği açıldı.

Görüntü: ARŞİV