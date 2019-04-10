Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Özel Bir Kasıtla Belli Kişilere Mazbata Vermeyeceğim...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Özel Bir Kasıtla Belli Kişilere Mazbata Vermeyeceğim...

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Özel bir kasıtla belli kişilere mazbata vermeyeceğim derseniz bu demokrasiyle bağdaşmaz"ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Özel bir kasıtla belli kişilere mazbata vermeyeceğim derseniz bu demokrasiyle bağdaşmaz"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla bir araya geldi. Görüşme sonrasında açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Özel bir kasıtla belli kişilere mazbata vermeyeceğim derseniz bu demokrasiyle bağdaşmaz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla bir araya geldi. İlk olarak basına kapalı bir görüşme gerçekleştiren ikili, görüşmenin ardından basın açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu, yaptığı basın açıklamasında, seçim günü iki vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, " Temel Karamollaoğlu bölgeye giderek aileyi ziyaret etti. Ben de bu vesileyle kendilerine baş sağlığı diledim. Görüşmede Türkiye'nin sorunları, son yaşananları değerlendirdik" ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, Türkiye'nin hala seçim atmosferi içerisinde olduğunu vurgulayarak, "İki kıymetli kardeşimizi seçim günü kaybettik. Ülkemizde meydana gelen bu gerginlik neticesinde ortaya çıkan hadiselerden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Ülkemiz henüz seçim atmosferinden kurtulmuş değil. Ümit ediyoruz ki Yüksek Seçim Kurulu neticede son kararı verecek. Bu kararlar da kanunlar çerçevesinde gerçekleşecek. Şu anda adalete güvenden başka yapacağımız bir şey de yok. Bu konuların suhulet içinde ele alınması gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.
"Özel bir kasıtla belli kişilere mazbata vermeyeceğim derseniz bu demokrasiyle bağdaşmaz"
Konuşmaların ardından bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bazı illerde seçilmiş kişilere mazbataların verilmemesine ilişkin soruya, "Aslolan milli iradedir. Milli irade tecelli eder ve seçilirseniz mazbatanın verilmesi lazım. Özel bir kasıtla belli kişilere mazbata vermeyeceğim derseniz bu demokrasiyle bağdaşmaz. Bu Türkiye'nin imajını da zedelemiş olur" cevabını verdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:28 Kaynak: İHA
Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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