CHP'ye katılan eski AK Parti Milletvekili Naci Aslan'ın rozetini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu taktı

22. Dönem AK Parti Ağrı Milletvekili Naci Aslan, CHP'ye katıldı. Naci Aslan, CHP'nin parti örgütü ve örgüt yönetiminden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın kurduğu ve başkanlığını yaptığı Doğu Masası çalışmaları kapsamında CHP'ye katıldı.

ROZETİ, KILIÇDAROĞLU TAKTI

Aslan'ın rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bizzat taktı. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki makamında yapılan partiye katılım töreninde, Oğuz Kaan Salıcı ile Parti Meclisi Üyesi ve Doğu Masası Koordinatörü Devrim Barış Çelik de hazır bulundu.

NACİ ASLAN KİMDİR?

Naci Aslan, 1946 yılında Ağrı'da doğdu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümünü bitirdi. Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde lisansını tamamladı. Ağrı Naci Gökçe lisesinde matematik öğretmeni ve müdür başyardımcısı, Ağrı Ticaret Lisesi Müdürü, Eğitim Fakültesinde öğrenim görevlisi olarak çalıştı ve serbest müteahhitlik yaptı. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi listesinde Ağrı Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Aslan, evli 3 çocuk babasıdır.