GÜNDEM / 9 Eylül 2022

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, CHP Genel Merkezi'nde Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek. Kılıçdaroğlu, Alsancak Limanı'nda İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek fener alayını, Gündoğdu Meydanı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi 100. Yıl Performans Gösterisi'ni ve Tarkan konserini izleyecek.

(Ankara/İzmir/09.30-22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ağaçlı Melendiz Otel'de "Yüz Yüze Gönül Gönüle Açılış Programı" kapsamında basın toplantısı düzenleyecek. Esnaf ziyareti gerçekleştirecek Kurum, Hamidiye Mahallesi kentsel dönüşüm alanını inceleyecek, Kent Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Aksaray/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Garı'nda "AFAD Pakistan 4. İyilik Treni Uğurlama Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir ve Ürgüp belediyeleri ile Valiliği ziyaret edecek, Ürgüp Bağ Bozumu Festivali'ne iştirak edecek.

(Nevşehir/12.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye, Gürcistan ve Avrupa Birliği arasında "Çapraz Kümülasyon: Ticaret ve Yatırım Fırsatları Etkinliği"ne katılacak.

(Tiflis/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, partisinin teşkilat istişare toplantısına katılacak, Sarıgazi Demokrasi Caddesi'ndeki AK Nokta ile bölgedeki esnafı, Samandıra'daki AK Nokta'yı ve Trabzonlular Derneğini ziyaret edecek, STK ve gençlik buluşmalarına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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DÜNYA DİPLOMASİ

1- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketlerine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ketta) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık'taki Kütüphane Konferans Salonu'nda "Hediyem Kitap Olsun" tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak.

(Antalya/20.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasının ilk maçında Boluspor, Göztepe'yi konuk edecek.

(Bolu/20.00) (Fotoğraflı)

3- Hentbol Erkekler Süper Kupa Finali'nde, 2021-2022 Sezonu Erkekler Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş Yurtbay Seramik ile HDI Sigorta Türkiye Kupası Şampiyonu Beykoz Belediyespor, THF Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. Tur ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Çekya'nın Robe Zubri takımıyla karşılaşacak.

(Zubri/19.00)

5- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları sürüyor.

(New York) (Fotoğraflı)

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