Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Çalışanı Alp Eren Kaya ve Alev Yılmaz Çiftinin Düğününe Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Çalışanı Alp Eren Kaya ve Alev Yılmaz Çiftinin Düğününe Katıldı

04.09.2022 19:43
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Çalışanı Alp Eren Kaya ve Alev Yılmaz Çiftinin Düğününe Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin basın biriminde çalışan Alp Eren Kaya ile Alev Yılmaz’ın düğününe katıldı ve çiftin nikah şahitliğini yaptı. “Evde sizin sözünüz geçerli olacak. Bizim evde öyle” diyen Kılıçdaroğlu, evlilik cüzdanını Alev Yılmaz’a verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin basın biriminde çalışan Alp Eren Kaya ile Alev Yılmaz'ın düğününe katıldı ve çiftin nikah şahitliğini yaptı. "Evde sizin sözünüz geçerli olacak. Bizim evde öyle" diyen Kılıçdaroğlu, evlilik cüzdanını Alev Yılmaz'a verdi.

CHP'nin basın biriminde görev yapan Alp Eren Kaya ile Alev Yılmaz, bugün dünya evine girdi. Kaya ve Yılmaz'ın Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki düğüne, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini, Kemal Kılıçdaroğlu, Mahsur Yavaş, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenlerinden Gökhan Bulut ve Demet Akça yaptı. Nikahı, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar kaydı.

Evlilik cüzdanını çifte Kemal Kılıçdaroğlu takdim etti. Kılıçdaroğlu, "Aile birlikteliği gerçekten çok önemli. Arada tartışacaksınız, her evlilikte olduğu gibi. Ama sakın ola ki birbirinize olan saygıyı asla unutmayın" dedi. "Evde sizin sözünüz geçerli olacak. Bizim evde öyle" diyen Kılıçdaroğlu, evlilik cüzdanını Alev Yılmaz'a verdi.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilerin SİHA'lara iftira attığını söyleyen Selçuk Bayraktar'a: Devlete ait orası kişiye değil Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilerin SİHA'lara iftira attığını söyleyen Selçuk Bayraktar'a: Devlete ait orası kişiye değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'helalleşme' sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Derdini hepimiz biliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'helalleşme' sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Derdini hepimiz biliyoruz
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Alp Eren, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Çalışanı Alp Eren Kaya ve Alev Yılmaz Çiftinin Düğününe Katıldı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
19:31 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City arka arkaya mağlubiyet alıyor! Sahasında Sheffield United'a 2-0 yenildi
18:33 Galatasaray, ünlü futbolcu James Rodriguez'i gündemine aldı!
18:27 CHP milletvekili Gürsel Tekin, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Elbette verilebilir
18:02 Eski hakem Fırat Aydınus'tan çarpıcı iddia: Maaşlar ödenmemiş
17:52 Yunanistan'da 10 kişiyi öldüren virüs Türkiye sınırında! Hiçbir belirtisi yok
17:25 Rusya, Çin ve Hindistan Sibirya'da buluştu! 50 bin askerle dev bir tatbikat yaptılar
17:23 MHP lideri Bahçeli seçim mitinginde Kılıçdaroğlu'nu hedef göstererek 6'lı masaya seslendi: Mutlaka sorgulanmalı
17:16 Fenerbahçeli yıldızın sevgilisi, satın aldığı 3 limon için verdiği paraya isyan etti: Buranın ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum
16:46 Ekranlara ara veren Azra Akın bir düğüne gitti! Son fotoğrafına beğeni yağdı
16:41 Galatasaray, Çağlar Söyüncü için harekete geçti! Görüşmeler sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 19:43:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Çalışanı Alp Eren Kaya ve Alev Yılmaz Çiftinin Düğününe Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement