Kılıçdaroğlu, Giresun'da: 'Bize Eğer Bir Adres Olacaksa, Adresin Yeri Bellidir. O da Çankaya'dır'

Kaynak: AA

Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: 'Türkiye'ye yeni bir iklim gelmeli, kucaklaşma iklimi gelmeli' - Son Dakika

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