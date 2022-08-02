Erzurumlu Vatandaş Derdini Kılıçdaroğlu'na Anlattı: "Beşli Çeteler Yerken, Herkes 10 Tane Maaş Alırken Biz Bir Tane Emekli Maaşıyla Geçiniyoruz.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN - Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısını yapmak için geldiği Erzurum'da esnaf ve vatandaşın da sorunlarını dinledi. Bir yaşlı kadın Kılıçdaroğlu'na; "Benim çocuklarımı kimse işe almıyor. Çalmaya, çırpmaya kimsenin hakkı yok. Beşli çeteler yerken, herkes 10 tane maaş alırken biz bir tane emekli maaşıyla geçiniyoruz. Allah kabul eder mi bunu? Vicdanı olan bir insan bunu kabul edemez" dedi. Kılıçdaroğlu'nun dükkanına girdiği Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder, boş tezgahını göstererek, "Tezgahımıza et koyamıyoruz. Niye? Devlet 92 liraya hayvanı kesiyor. 83 liraya kıyma satıyor. Bu kimin cebinden çıkıyor, bizlerin cebinden çıkıyor" diye konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısını yapmak için 128 milletvekili ile geldiği Erzurum'da esnafın ve yurttaşların sorunlarını dinledi. Esnaf ziyareti öncesinde CHP heyeti, Erzurum Kongre Müzesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun Hüseyin Rauf Bey'in sırasından dinlediği müze rehberi, Erzurum'un kurtuluş mücadelesindeki önemini anlattı.

Kılıçdaroğlu'nun hatırını sorduğu berber, "Az kaldı inşallah" dedi. Kılıçdaroğlu ise "İnşallah, halledeceğim ben meraklanmayın" karşılığını verdi.

"HELALLEŞMEYE GELDİK"

Bir giyim esnafı Kılıçdaroğlu'na; "Şu anda eski birikimler gidiyor" dedi. Kılıçdaroğlu, esnafın orta sınıf olduğunu ve ayakta kalması gerektiğini dile getirerek, "Siz perişansanız, vatandaş haydi haydi perişandır" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Buraya 128 milletvekili ile geldik. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ile 128 milletvekili ile giden hiçbir parti yoktur. Biz Erzurum'a Erzurumlular ile kucaklaşmak için geldik, helalleşmeye geldik. Moralinizi bozmayın" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sorunlarını soruduğu tesisatçı ise gelirlerinin giderlerini karşılamadığını dile getirerek, "Zor yani işler. Gelir giderlerimizi neredeyse karşılayamıyoruz. Bir önceki yılı arar olduk. Bir önceki yıl da bizim şikayetlerimiz vardı ama bu sene aşırı derece fazlalaştı. İnşallah iyi olur. Umudumuz var. Umutsuz değiliz" dedi.

Tesisatçı dükkanındaki yaşlı müşteri ise Kılıçdaroğlu'na, "Bu Suriyeliyi, muriyeliyi de hiç kabul etmiyorum. Misafirliğin de bir müddeti olur, bir sayısı olur. O halde, çok uzun zamandır bizleri rahatsız ediyorlar" dedi.

Yöresel ürünler satan bir dükkanda ise esnaf, "Şu anda Türkiye kentsel dönüşüme girmiş. Rant üstüne rant. Birileri alıyor" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Ben o rantiyelerin hepsini biliyorum. Beşli çeteleri biliyorum. Sen hiç meraklanma" diye konuştu.

"HERKES 10 TANE EMEKLİ MAAŞI ALIRKEN BİZ BİR TANE EMEKLİ MAAŞIYLA GEÇİNİYORUZ"

Beyaz eşya satan bir dükkanda Kılıçdaroğlu, yaşlı bir kadının sorunlarını dinledi. Vatandaş, Kılıçdaroğlu'na; "Dört tane çocuk annesiyim, yetim büyüttüm. Bir çocuğum cezaevinde, bir çocuğum işsiz. Ben beş yıldır acılar içinde kıvranan bir anneyim. Hangi kapıya gidiyorum, yüzüme kapanıyor. Neden? CHP'li olduğumuz için. Biz Türk'üz. Hepimiz Türk bayrağı altında yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı hepimizin. Devlet, millet bizim. Ama benim çocuklarımı kimse işe almıyor. Oğlum cezaevinde, bakamıyorum. Devlet elektrik, su parası maaşımdan alıyor. Gönderemiyorum, gücüm yetmiyor. Benim çocuklarıma yardımcı olun. Çalmaya, çırpmaya kimsenin hakkı yok. Beşli çeteler yerken, herkes 10 tane maaş alırken biz bir tane emekli maaşıyla geçiniyoruz. Allah kabul eder mi bunu? Vicdanı olan bir insan bunu kabul edemez" diye konuştu.

KASAPLAR ODASI BAŞKANININ TEZGAHI BOŞ

Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder, dükkanına giren Kılıçdaroğlu'na, dolaplarının boş olduğunu gördü. Ejder, dertlerinin çok olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Erzurum'da dert çok. Biliyorsunuz Erzurum hayvancılığın ana merkeziydi. 2000'den evvel. Erzurum dediğiniz zaman Türkiye akla gelirdi, hayvancılıkta. Türkiye'yi Suudi Arabistan'ı beslerdik. Kuveyt, İran'ı beslerdik. Ama şimdiye gel. Biz dışarıdan etimizi temin ediyoruz. Erzurum'da maalesef yok. Diyorlar Erzurum birinci, ikinci sırada. Gelsinler bana anlatsınlar onu. Hayvan kesilmiş, sistemden düşmemiş. Kurban Bayramı'nda kurbanlar kesildi, sistemden düştü mü? Düşmedi. Bunun için, hayvan varlığı Erzurum'da çok fazla görünüyor. Bakın benim tezgahım, Erzurum'da bir numara tezgahtır. Tezgahımıza et koyamıyoruz. Niye? Devlet 92 liraya hayvanı kesiyor. 83 liraya kıyma satıyor. Bu kimin cebinden çıkıyor, bizlerin cebinden çıkıyor. Biz tezgahımızda 10-20 kilo et satamıyoruz. Lokantalarımız olmasa, biz dükkanı kapatacağız Sayın Genel Başkanım. Lütfen bunları Meclis'te dile getirin."

Ejder, tezgahının boş olmasına rağmen dükkanına 5 bin lira elektrik faturasının geldiğini kaydederek, "5 bin lira elektrik parası gelmiş, tezgah boş. Dolu olduğu zaman ne gelecek? Aşağı yukarı 15- 20 bin lira. Burası ufak bir kasap dükkanı, fabrika değil burası" diye tepki gösterdi. Ejder, doğalgaz faturasının da 400 lira geldiğini söyleyerek, "Biz neyin peşindeyiz ya. İnşallah iktidara gelirsiniz" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Beraber çözeceğiz" karşılığını verdi.

"ALLAHTAN KORKUYORUM, OYUMU SİZE VERECEĞİM"

Genç bir esnaf ise Allah'tan korktuğunu ve ülkenin geldiği durumu gördüğünü ifade ederek, "Allah'tan korkuyor musunuz? 50 yıl sonra hiçbirimiz burada olmayacağız, hepimiz o toprağın altında olacağız. Ben korkuyorum. Oyumu da size vereceğim. Hem de gönül rahatlığı ile vereceğim" diye konuştu.