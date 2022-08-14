GÜNDEM / 14 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirilecek "Helalleşme Buluşması"na katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin 21. kuruluş yıl dönümü programına ilişkin ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, Bartın & SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni ile Bartın OSB İlave Alan Altyapısı ve Söylemez Kauçuk Temel Atma Töreni'ne katılacak. Bakan Varank, TEKNOFEST Hack Karadeniz Yarışması Final Etabı'na iştirak edecek.

(Bartın/11.30-15.30/Zonguldak/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları müsabakalarını takip edecek.

(Konya/09.00-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Danimarka'yla karşılaşacak.

(Middelfart/18.00)

3- Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasına HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantep FK- MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor- Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Gaziantep/19.15/Antalya/21.45) (Fotoğraflı)

4- Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Bodrumspor- Yeni Malatyaspor ve Sakaryaspor-Göztepe maçları yapılacak.

(Muğla/17.00/Sakarya/20.00) (Fotoğraflı)

5- Basketbolda Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen hazırlık turnuvasında Türkiye son maçında Polonya ile karşılaşacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

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