GÜNDEM ÖZETİ / 22 Ağustos 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 22 Ağustos 2022

22.08.2022 00:04
GÜNDEM ÖZETİ / 22 Ağustos 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenecek Matematik Dijital Eğitim Platformu Tanıtım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demir Kanatların Objektifinden Karma Fotoğraf Sergisi açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan-haziran dönemi iş gücü girdi endeksleri ile haziran ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ve temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor, İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor, Fenerbahçe- Adana Demirspor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Sivas/19.15/İstanbul/19.15/21.45)

2- Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta Altaş Denizlispor- Çaykur Rizespor maçıyla tamamlanacak.

(Denizli/21.00)

3- Medipol Başakşehir'in yeni transferi Bertrand Traore, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek ve Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katılacağı törende 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza atacak.

(İstanbul/11.00)

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Kaynak: AA

Merkez Yürütme Kurulu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 22 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 22 Ağustos 2022 - Son Dakika
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