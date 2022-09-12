GÜNDEM ÖZETİ / 12 Eylül 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 12 Eylül 2022

12.09.2022 00:04
GÜNDEM ÖZETİ / 12 Eylül 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik (Tavşantepe) - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda gerçekleştirilecek test sürüşüne katılacak.

(İstanbul/09.00)

2- TCMB, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin dış ticaret ve inşaat maliyet endeksleri ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Mücadelede Son Kale Haymana Etkinliği'nin, "Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu" açılışında konuşacak.

(Ankara/09.45)

SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, 130 kiloda Rıza Kayaalp; kadınlar 55 kiloda Elvira Kamaloğlu, 62 kiloda Yağmur Çakmak mindere çıkacak. Grekoromen stil 63 (Ahmet Uyar), 67 (Murat Fırat), 82 (Burhan Akbudak) ve 97 (Metehan Başar) kilolarda finaller yapılacak.

(Belgrad)

2- Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi, Beşiktaş-Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00/Adana/21.30)

3- Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta mücadelesinin son maçında Altınordu, Pendikspor'u konuk edecek.

(İzmir/20.00)

***

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Kaynak: AA

Merkez Yürütme Kurulu, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 12 Eylül 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 12 Eylül 2022 - Son Dakika
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