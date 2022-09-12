GÜNDEM / 12 Eylül 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNDEM / 12 Eylül 2022

12.09.2022 09:10
GÜNDEM / 12 Eylül 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik (Tavşantepe) - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda gerçekleştirilecek test sürüşüne katılacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin dış ticaret ve inşaat maliyet endeksleri ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Mücadelede Son Kale Haymana Etkinliği'nin, "Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu" açılışında konuşacak.

(Ankara/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, 130 kiloda Rıza Kayaalp; kadınlar 55 kiloda Elvira Kamaloğlu, 62 kiloda Yağmur Çakmak mindere çıkacak. Grekoromen stil 63 (Ahmet Uyar), 67 (Murat Fırat), 82 (Burhan Akbudak) ve 97 (Metehan Başar) kilolarda finaller yapılacak.

(Belgrad) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi, Beşiktaş-Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor- Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00/Adana/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta mücadelesinin son maçında Altınordu, Pendikspor'u konuk edecek.

(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
GÜNDEM ÖZETİ / 12 Eylül 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 12 Eylül 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Eylül 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Eylül 2022
Kaynak: AA

Merkez Yürütme Kurulu, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 12 Eylül 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:55 Düzce'de motosiklet kazasında ölen genç kızın son paylaşımı yürek burktu: Bir gün bu koltuğa son kez oturacağım ama bundan haberim olmayacak
15:48 Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünya evine giriyor
15:39 Arda Turan futbolculuk kariyerini resmen noktaladı: Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti
15:25 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal tehdit: Türkiye ile savaş olursa, onlar için felaket olacak bir cevap alırlar
15:07 Zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan şüpheli beraat etti! Savcı, engelli kızın "Rızasıyla gittiğini" savundu
15:02 Metrobüs kazasının yaşandığı akşam konserde olduğu iddia edilmişti! İmamoğlu'nun Davutoğlu'nu ziyarette olduğu ortaya çıktı
14:46 Brezilya'da 300 metrelik vadide çıplak şekilde mahsur kalan adam, güçlükle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
14:42 Altın çok kısa süre sonra fırlayacak! Yatırımcıların yüreğini hoplatacak gelişme
14:41 44 yaşındaki oyuncu Emine Ün, bikinili pozları ve düzgün fiziğiyle sosyal medyayı salladı
14:25 Valerin Ismael'den radikal kaleci kararı: Başakşehir maçında kale Emre Bilgin'e emanet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 16:07:23. #1.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 12 Eylül 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement