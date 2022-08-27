Kılıçdaroğlu: "Örgütümüz Suç Duyurusunda Bulunacak. Vatan Kurtaran Savcı ve Hakim, Haydi Göreyim Sizi; Hem Konser Falan Değil, Konu Spk" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Örgütümüz Suç Duyurusunda Bulunacak. Vatan Kurtaran Savcı ve Hakim, Haydi Göreyim Sizi; Hem Konser Falan Değil, Konu Spk"

27.08.2022 18:46
Kılıçdaroğlu: "Örgütümüz Suç Duyurusunda Bulunacak. Vatan Kurtaran Savcı ve Hakim, Haydi Göreyim Sizi; Hem Konser Falan Değil, Konu Spk"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK...” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK..." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında; "konu SPK" diyerek, suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK... Gençler sakın birbirinize düşmeyin! Hakaret falan değil mesele. Sizi kavga ettirmek istiyorlar çünkü paraya tapıyorlar. Paratapar bunlar."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Örgütümüz Suç Duyurusunda Bulunacak. Vatan Kurtaran Savcı ve Hakim, Haydi Göreyim Sizi; Hem Konser Falan Değil, Konu Spk' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Örgütümüz Suç Duyurusunda Bulunacak. Vatan Kurtaran Savcı ve Hakim, Haydi Göreyim Sizi; Hem Konser Falan Değil, Konu Spk" - Son Dakika
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