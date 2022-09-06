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Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun , CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba , CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel eşlik etti.

Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Kesti, Fatsa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu'ndan, Şehit Ümit Kesti'nin Fatsa'daki Ailesine Taziye Ziyareti - Son Dakika

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