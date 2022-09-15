CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ile Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun ailelerini telefonla aradı, başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın Kuzeyi'nde süren operasyonlarda, şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun ailelerini telefonla aradı. Şehit askerlere rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti.
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu'ndan Şehit Yıldırım ve Borlu'nun Ailelerine Taziye Telefonu - Son Dakika