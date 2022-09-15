Kılıçdaroğlu'ndan Şehit Yıldırım ve Borlu'nun Ailelerine Taziye Telefonu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Şehit Yıldırım ve Borlu'nun Ailelerine Taziye Telefonu

15.09.2022 11:56
Kılıçdaroğlu'ndan Şehit Yıldırım ve Borlu'nun Ailelerine Taziye Telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ile Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu’nun ailelerini telefonla aradı, başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ile Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun ailelerini telefonla aradı, başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın Kuzeyi'nde süren operasyonlarda, şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun ailelerini telefonla aradı. Şehit askerlere rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti.

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Irak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Şehit Yıldırım ve Borlu'nun Ailelerine Taziye Telefonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Şehit Yıldırım ve Borlu'nun Ailelerine Taziye Telefonu - Son Dakika
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