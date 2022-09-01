Kılıçdaroğlu: "Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde Şehit Olan Askerimiz Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'e Allah'tan Rahmet, Ailesine Başsağlığı ve... - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: "Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde Şehit Olan Askerimiz Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'e Allah'tan Rahmet, Ailesine Başsağlığı ve...

01.09.2022 17:29
Kılıçdaroğlu: "Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde Şehit Olan Askerimiz Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'e Allah'tan Rahmet, Ailesine Başsağlığı ve...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” mesajını yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" mesajını yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin (El Yapımı Patlayıcı) patlamasıyla yaralanması sonucu hayatını kaybeden Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün ailesine başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:

"Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"

YORUMLAR
500
MHP Genel Başkanı Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması MHP Genel Başkanı Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'çapulcu' tepkisi: Bay Kemal bu sorunu çözecek! Az kaldı, sabır... CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'çapulcu' tepkisi: Bay Kemal bu sorunu çözecek! Az kaldı, sabır... Selçuk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti hakkında konuştu: Şaşırdım Selçuk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti hakkında konuştu: Şaşırdım
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde Şehit Olan Askerimiz Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'e Allah'tan Rahmet, Ailesine Başsağlığı ve... - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:23 "Demir Yumruk" vuruldu! Erol Evcil'e 30 yıl 9 ay hapis talebi
17:15 Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok Trabzonspor'a transfer oldu
17:14 Bülent Arınç suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası AK Parti'yi eleştirdi: Yasa dışı işlere karışan adalete teslim edilmeli
16:47 Ünlü şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi
16:41 Manchester City, Borussia Dortmund'un stoperi Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı
16:42 Emre Belözoğlu ile futbol yorumcusu Cem Dizdar TRT Spor'un canlı yayında kapıştı
16:38 Acun Ilıcalı transferde hız kesmiyor! Hull City Traore'yi kadrosuna kattı
16:23 MHP lideri Bahçeli'den 'sosyal medya' vurgusu: Mutlak suretle denetim altına alınmalıdır
16:20 Kız arkadaşının ağabeyi tarafından öldürülen Hüseyin, minibüste şiddet görmüş! İşte o görüntüler
16:03 2 aylık karısının boğazını kesen katil koca: İyi çekin! Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 17:44:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde Şehit Olan Askerimiz Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'e Allah'tan Rahmet, Ailesine Başsağlığı ve... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement