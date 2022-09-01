"Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" mesajını yayınladı.

Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

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