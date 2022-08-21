GÜNDEM ÖZETİ / 21 Ağustos 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 21 Ağustos 2022

21.08.2022 00:04
GÜNDEM ÖZETİ / 21 Ağustos 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisinin ev sahipliğindeki "Liderler Buluşması"na katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisinin ev sahipliğindeki "Liderler Buluşması"na katılacak.

(Ankara/14.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsung 34. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın startını verecek ve ödül törenine katılacak.

(İstanbul/09.00-12.00)

2- Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor, Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük maçları yapılacak.

(İstanbul/19.15/21.45)

3- Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor, Pendikspor- Altay, Yeni Malatyaspor- Adanaspor ve Göztepe-Erzurumspor FK maçları oynanacak.

(Ankara/16.30/İstanbul/17.00/Malatya/19.15/İzmir/21.45)

4- Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 2022-2023 sezonu fikstür çekimi 21 Ağustos Pazar günü THF Spor Kompleksi Konferans Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/14.00)

5- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Avusturya Grand Prix'si koşulacak.

(Spielberg/15.00)

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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Ağustos 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Ağustos 2022 ANKARA VALİSİ ŞAHİN'İN ANNESİ NEBAHAT ŞAHİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI ANKARA VALİSİ ŞAHİN'İN ANNESİ NEBAHAT ŞAHİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 21 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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