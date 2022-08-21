GÜNDEM / 21 Ağustos 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 21 Ağustos 2022

21.08.2022 09:04
GÜNDEM / 21 Ağustos 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisinin ev sahipliğindeki "Liderler Buluşması"na katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisinin ev sahipliğindeki "Liderler Buluşması"na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsung 34. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın startını verecek ve ödül törenine katılacak.

(İstanbul/09.00-12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor, Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük maçları yapılacak.

(İstanbul/19.15/21.45) (Fotoğraflı)

3- Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor, Pendikspor- Altay, Yeni Malatyaspor- Adanaspor ve Göztepe-Erzurumspor FK maçları oynanacak.

(Ankara/16.30/İstanbul/17.00/Malatya/19.15/İzmir/21.45) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 2022-2023 sezonu fikstür çekimi, THF Spor Kompleksi Konferans Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Avusturya Grand Prix'si koşulacak.

(Spielberg/15.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 21 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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